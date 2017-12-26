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Kurduğu kaz çiftliğiyle ilçeye umut oldu

Aksaray'ın göç veren ilçesi Gülağaç'taki uygun doğa ve iklim koşullarından yararlanarak kaz çiftliği kuran Mustafa Mayacı, ürettiği kazları yurt içindeki otel ve restoranlara gönderiyor.

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Elektrik ve su tesisatı ustası olan 30 yaşındaki Mayacı, iş  imkanlarının yetersiz olduğu ve bu nedenle sürekli göç veren ilçedeki su  kaynaklarını değerlendirmek üzere kaz çiftliği kurmaya karar verdi.
 
Yaklaşık 2 yıl önce 13 bin metrekarelik alanda çiftliğini kuran  Mayacı, şu an 2 bin dolayındaki damızlık kaz üretimi ile birçok kişiye örnek  oldu.
 
Kendisi gibi iş kurmak isteyen 5 kişiye de yardımcı olarak kendi  çiftliklerini kurmalarını sağlayan Mayacı, ilçeden göçün önlenmesine de önemli  katkıda bulundu.
 
Mayacı, ilçede ekonomik şartların kısıtlı olmasından  dolayı 2 yıl önce kendi çiftliğini kurduğunu ve Türkiye'nin birçok bölgesine kaz  gönderdiğini anlattı.
 
Şu an talebe yetişemediğini belirten Mayacı, "Yetiştirdiğimiz kazları  genellikle yurt içindeki otel ve restoranlara gönderiyoruz. Şu an talebe  yetişemez hale geldik. Kaz etinin lezzetini tatmayan, merak eden çok insan var.  Sürekli artan bir rağbet var. Çiftliğimde 2 bin kaz var ve hepsini şu an  satabilirim. Ama damızlık için kullandığımdan dolayı yavru için bekletiyorum."  diye konuştu.
 
Mayacı, ekonomik şartlardan dolayı ilçenin sürekli göç verdiğine  işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"İlçemizin şartları belli, geçim kaynağı sıkıntısı çok üst seviyede.  Bundan dolayı da göç oranımız fazla. Fabrikamız olmadığı için büyük şehirler ile  yurt dışına göç çok fazla oluyor. İlçeden göç için hazırlanan 5 ailemiz vardı.  Çiftliğimdeki damızlık kazlardan çıkan civcivleri onlara verdim. Şu an onlar da  kendi çiftliklerini kurmaya başladı. Bu şekilde onlara da yardımcı olarak,  kendilerini geliştirmelerini sağlıyorum."
 
"İLÇEMİZDEKİ GÖÇ SORUNUNUN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"
Gülağaç Belediye Başkanı Faruk Teymen de kaz çiftliklerinin ilçe  ekonomisi için gelişmekte olan bir sektör haline geldiğini vurguladı.
 
Bu çiftliklerin artmasıyla ilçede yeni istihdam alanlarının oluştuğuna  dikkati çeken Teymen, şunları kaydetti:
 
"İlçemiz Aksaray'ın gölet ve su kaynakları bakımından oldukça zengin  bir bölgesinde. Mustafa Bey, bu imkanları değerlendirmek üzere kurduğu kaz  çiftliğiyle ilçemizde girişimcilik anlamında önemli bir örnek oldu. Kendisine  katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tür çiftliklerin kurulmasıyla  istihdamı arttırıp, ilçemizdeki göç sorununun önüne geçeceğiz."

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