Küresel oyun tutmadı! İhracatta dev gelir

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB)'nin verilerine göre, geçen yıl 111 ülkeye 227 bin 556 ton fındık ihraç edildi, 1 milyar 981 milyon 334 bin 911 dolar gelir sağladı.

EN ÇOK İTALYA'YA

Türkiye'nin 2016 ihracat döneminde en fazla fındık ihraç ettiği ülkeler arasında İtalya ilk sırada yer aldı. İtalya'yı 50 bin 313 ton fındık ihracatıyla Almanya izledi. Bu ülkeye satılan fındık karşılığında 439 milyon 241 bin 337 dolar kazanıldı.

İtalya ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada yer alan Fransa'ya ise 22 bin 467 ton fındık satan Türkiye, karşılığında 191 milyon 498 bin 609 döviz girdisi sağladı. Türkiye'nin 2015 yılında en fazla fındık ihraç ettiği ilk üç ülke sırasıyla Almanya, İtalya ve Fransa olmuştu.

Türkiye, geçen sene en az fındık ihracatını Mozambik'e yaptı. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı sadece 30 kilogram. Elde edilen gelir ise 162 dolar. Mozambik'i, 441 kilogramla Mali ve 451 kilogramla Gine izledi.

ÇİN PAZARI BÜYÜYOR

Son yıllarda Türkiye'nin en büyük fındık pazarlarından biri haline gelen Çin'e yapılan ihracat da önceki sezona göre yaklaşık 316 bin kilogram arttı. Çin'e, 2015'te 3 milyon 549 bin 901 kilogram fındık ihracatı yapılırken, bu rakam geçen yıl 3 milyon 865 bin 873 kilograma yükseldi.