Küresel pil pastasına 2023’ten itibaren Türkiye de ortak olacak

Dünyanın önde gelen teknoloji fuarlarından olan Mobil Dünya Kongresi dün İspanya’nın Barcelona kentinde başladı. Cep telefonlarından elektrikli otomobillere kadar teknoloji dünyasının tüm yenilikleri bu fuarda yerini alacak. Ancak ister yapay zekâ ister nesnelerin interneti olsun güçlü pil teknolojileri olmadığı sürece geleceğin teknolojilerinin başarılı olma ihtimali yok. Bu nedenle hafta sonu gelen ve Zorlu Holding ile Çinli GSR Capital’in duyurusunu yaptıkları 4.5 milyar dolarlık madencilik ve yeni nesil pil teknolojilerine yönelik yatırımları büyük ilgi uyandırdı. Dünya çapında başta mobil telefonlar olmak üzere mobil cihaz üreten binlerce şirket varken bu cihazlar için olmazsa olmaz olan pil üreticilerinin sayısı altı ile sınırlı. Bu şirketlerin ürettiği lityum iyon tipi pil üretimine yön veren ülkeler ise Çin, ABD, Güney Kore ve Polonya. Bu ülkeler mevcut yatırımlarına ağırlık vererek yakın gelecekte de hâkimiyetlerini sürdürmeyi planlıyor.

PASTA BÜYÜYECEK

Habertürk'ün haberine göre; Halen dünya çapında yaklaşık 30 Gigawatt saat (GWh) olan toplam lityum iyon pil üretiminin bu ülkelerin yapacağı yeni yatırımlarla 2020’de 174 GWh’ye ulaşması bekleniyor. Türkiye henüz yeni oluşan pastaya 2023’ten itibaren 25 GWh’lik kapasitesiyle ortak olacak. Bu tarihten itibaren halen çok düşük sayıda satılan elektrikli otomobil satışlarının da hızlanması bekleniyor. Bu hızlanma ise biraz da yumurta tavuk ilişkisine göre olacak. Yani otomobiller için üretilen pillerin kapasitesi güçlenince bu araçların tek pil dolumuyla kat edebilecekleri mesafe de artacak. Halen ortalama 200-250 kilometre ile sınırlı olan bu mesafenin güçlü pillerle 500-600 kilometrelere ulaşması elektrikli otomobilleri güçlü bir alternatif haline getirecek. Elbette pil teknolojisini sadece elektrikli otomobillerle sınırlamak yanlış olur. Zira bugün olduğu gibi geleceğin teknolojilerine de büyük oranda mobil sektör yön verecek. Halen konuşmadığımız ancak yakın gelecekte gündemimize girecek başta güneş ve rüzgâr olmak üzere alternatif enerji kaynakları da depolama imkânı sağlayan güçlü pil teknolojileriyle ilginç hale gelecek.