Küresel piyasalar ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de dün yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetçiler ve Demokratların borç limitini yükseltmek istediklerine dair hiçbir soru işareti yok. Hiç kimse ABD'nin borçlarını ödeyemeyerek temerrüde düşmesini istemez" ifadelerini kullandı.Mnuchin ayrıca vergi reformu paketinin gecikmesine rağmen bu yıl içinde yasalaşmasının hala mümkün olduğunu belirtti. ABD'de dün açıklanan veriler ve Mnuchin'in açıklamaları sonrasında New York borsası günü pozitif tamamladı. S&P 500 endeksi yüzde 0,57, Dow Jones endeksi yüzde 0,25, Nasdaq endeksi yüzde 0,95 yükselişle kapandı.

Analistler, piyasaların bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporuna odaklandığını, raporda ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını sıkılaştırmasına yönelik sinyaller aranacağını belirtti. ABD'de temmuzda 209 bin artan tarım dışı istihdamın ağustos ayında 180 bin artması bekleniyor.

Avrupa tarafında dün Avro Bölgesi ağustos Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 1,5 artarak beklentileri aşarken, temmuz işsizlik oranı yüzde 9,1'le beklentiler dahilinde gerçekleşti. Almanya'da da işsizlik oranı yüzde 5,7'yle beklentileri karşıladı. AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Pazartesi günü başlayan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin 3. tur müzakerelerinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Temel konularda somut ilerleme kaydedemedik." dedi.

Avrupa'da bugün Avro Bölgesi, Almanya ve İngiltere'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Brexit ile ilgili belirsizliğin sürmesine karşın Avrupa'da dün açıklanan verilerin iyi gelmesiyle borsalar pozitif seyretti. Dünkü kapanışta, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,44, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,89 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyretti.

Asya tarafında da Çin'de ağustos imalat sanayi PMI, 51,6 seviyesinde gerçekleşerek beklentileri aştı. Çin'de açıklanan verinin ardından Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,2 yükselişle 3.367,04 puandan kapandı. Japonya'da ise ağustos imalat sanayi PMI verisinin 52,8'den 52,2'ye gerilemesine, tüketici güven endeksinin de 43,3 seviyesinde gerçekleşerek beklentileri karşılayamamasına karşın Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,23 artışla 19.691,47 puandan tamamladı.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 değer kaybederek Kurban Bayramı tatiline 110.010,49 puanla girdi. Analistler, bayram sonrası salı günü tekrar işleme açılacak Borsa İstanbul'da genel olarak pozitif görünümün korunduğunu dile getirerek, haftalık ve aylık bazda kapanış rekorunun kırıldığına dikkati çekti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.55 Almanya ağustos imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi ağustos imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere ağustos imalat sanayi PMI

15.30 ABD ağustos tarım dışı istihdam

15.30 ABD ağustos işsizlik oranı

16.45 ABD ağustos imalat sanayi PMI

17.00 ABD ağustos ISM imalat sanayi endeksi

17.00 ABD ağustos Michigan Üniversitesi güven endeksi