Küresel yolculuğuna Almanya’dan başladı

Turkcell, küresel markası Lifecell ile ihracat hamlesinde yeni rotasını Almanya olarak belirledi. BiP, fizy, Dergilik, lifebox, Yaani, TV+ ve Fulltrip uygulamalarını Almanya’ya taşıyan Lifecell küresel yolculuğuna da Almanya’dan başlatmış oldu. Hedef ise tüm Avrupa’da 1 yıl içerisinde 1 milyon yeni kullanıcıya ulaşmak. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve Lifecell Genel Müdürü Doğuş Kuran’ın ev sahipliğinde Berlin’de gerçekleştirilen basın toplantısında Lifecell’in avantajlı tarifelerinin duyurusu yapılırken Türkiye’yi aramak isteyenler için de BiP’in yeni servisinin tanıtımı yapıldı.

Terzioğlu “Geçtiğimiz ay Barselona’da dijital ihracat dönemini başlatmıştık. Şimdi ise Berlin’de dijital servislerimizi global markamız Lifecell ile kullanıcılara sunmaya başladık. Dijital servislerle sadece Almanya’da değil; tüm Avrupa’da yaşayan Türklerin memleket hasretine son veriyoruz. Lifecellolarak artık eğlence, müzik, finans ve e-ticaret uygulamalarımızın kullanımı Almanya’dan başlayarak tüm Avrupa’ya yayılacak. Amacımız dijital servislerimiz için 1 yılda 1 milyon yeni kullanıcıya ulaşmak” dedi.

HEDEF TÜM DÜNYA

Terzioğlu “Lifecell kendi operatör sahibi olduğumuz ülkelerin dışında ilk Almanya’da başladı. Hedefi tüm dünya, herhangi bir sınır yok. Lifecell ve altındaki dijital servisler zaten şu anda değişik sayılarda dünyanın her ülkesinde tüketiliyor. Ama hedefimiz tüm dünyadır” diye konuştu. Almanya’da 380 bine yakın Turkcell SİM kartlı müşterileri olduğunu belirten Terzioğlu “Bunların 150 bin aktif. Çünkü bu hatlar kullanılmadığı için bir süre sonra kapatılıyor” dedi. “Hedefimiz bunların hepsini canlı hale getirmek” diyen Terzioğlu, BiP kullanıcısının da Almanya’da 250 bin civarında olduğunu söyledi.

Lifecell’in altındaki markaların, şu anda zaten bütün dünyada kullanıma hazır durumda olduğunu belirten Terzioğlu “Dergilik, Paycell, TV+, fiziy’i de artık bütün dünyaya açabilecek duruma geldik. Özellikle BiP’ten para transferi 58 ülkede geçerli olacak şekilde önümüzdeki ay tüm kullanıcılarımıza açılacak. Hatta kullanıcımız olması da şart değil. Biz köprüleri birleştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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