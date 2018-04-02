Küresel yolculuğuna Almanya’dan başladı
BiP, fizy, lifebox, Dergilik gibi uygulamaları bünyesinde bulunduran Turkcell’in küresel markası Lifecell Almanya pazarına girdi. Lifecell’in ihracat hamlesindeki hedefi ise tüm Avrupa’da 1 yıl içerisinde 1 milyon yeni kullanıcıya ulaşmak.
Turkcell, küresel markası Lifecell ile ihracat hamlesinde yeni rotasını Almanya olarak belirledi. BiP, fizy, Dergilik, lifebox, Yaani, TV+ ve Fulltrip uygulamalarını Almanya’ya taşıyan Lifecell küresel yolculuğuna da Almanya’dan başlatmış oldu. Hedef ise tüm Avrupa’da 1 yıl içerisinde 1 milyon yeni kullanıcıya ulaşmak. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve Lifecell Genel Müdürü Doğuş Kuran’ın ev sahipliğinde Berlin’de gerçekleştirilen basın toplantısında Lifecell’in avantajlı tarifelerinin duyurusu yapılırken Türkiye’yi aramak isteyenler için de BiP’in yeni servisinin tanıtımı yapıldı.
Terzioğlu “Geçtiğimiz ay Barselona’da dijital ihracat dönemini başlatmıştık. Şimdi ise Berlin’de dijital servislerimizi global markamız Lifecell ile kullanıcılara sunmaya başladık. Dijital servislerle sadece Almanya’da değil; tüm Avrupa’da yaşayan Türklerin memleket hasretine son veriyoruz. Lifecellolarak artık eğlence, müzik, finans ve e-ticaret uygulamalarımızın kullanımı Almanya’dan başlayarak tüm Avrupa’ya yayılacak. Amacımız dijital servislerimiz için 1 yılda 1 milyon yeni kullanıcıya ulaşmak” dedi.
HEDEF TÜM DÜNYA
Terzioğlu “Lifecell kendi operatör sahibi olduğumuz ülkelerin dışında ilk Almanya’da başladı. Hedefi tüm dünya, herhangi bir sınır yok. Lifecell ve altındaki dijital servisler zaten şu anda değişik sayılarda dünyanın her ülkesinde tüketiliyor. Ama hedefimiz tüm dünyadır” diye konuştu. Almanya’da 380 bine yakın Turkcell SİM kartlı müşterileri olduğunu belirten Terzioğlu “Bunların 150 bin aktif. Çünkü bu hatlar kullanılmadığı için bir süre sonra kapatılıyor” dedi. “Hedefimiz bunların hepsini canlı hale getirmek” diyen Terzioğlu, BiP kullanıcısının da Almanya’da 250 bin civarında olduğunu söyledi.
Lifecell’in altındaki markaların, şu anda zaten bütün dünyada kullanıma hazır durumda olduğunu belirten Terzioğlu “Dergilik, Paycell, TV+, fiziy’i de artık bütün dünyaya açabilecek duruma geldik. Özellikle BiP’ten para transferi 58 ülkede geçerli olacak şekilde önümüzdeki ay tüm kullanıcılarımıza açılacak. Hatta kullanıcımız olması da şart değil. Biz köprüleri birleştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
Gurbetçiye kolay para gönderme imkanı
Kaan Terzioğlu’nun verdiği bilgiye göre Lifecell’in Almanya pazarına girmesiyle birlikte gurbetçiler artık BiP üzerinden daha az maliyetle para gönderebilecek. Turkcell ayrıca hem Almanya hem de Türkiye numaralarını aynı platforma tanımlama, farklı bir SIM karta ve ikinci telefona gerek duymadan, Türkiye’yi çok avantajlı paketlerle, mevcut telefonla BiP üzerinden HD ses kalitesinde hem mobil hem de sabit hatlarla görüşme şansını yakında başlatacak.
Fizy, Almanya’yı Tarkan’la buluşturdu
LIfecell’in uygulaması Fizy, hem Almanya’da yaşayan Türklerin hem de Alman vatandaşlarının vazgeçilmezi olmayı hedefliyor. Fizy, Almanya’da ayda 4.99 Euro’ya satılacak. Ayrıca, isteyen tüm Alman vatandaşları fizy’yi Google Play ve Apple Store’dan indirip kullanabilecek. Fizy’nin Avrupa’ya açılmasını Tarkan’ın Almanya konserleriyle kutlayan Lifecell, toplantının öncesindeki akşam da Tarkan’ı Berlin’de hayranlarıyla bir araya getirdi. 7 konserden oluşan turne boyunca Megastar Tarkan, 29 Nisan’a kadar Almanya’da konserler dizisine devam edecek.
DATAMIZ TÜRKİYE’DE KALMALI
Datanın artık dünyada gücün yeni kaynağı olduğunu söyleyen Terzioğlu, Türkiye’nin en büyük sorunlarından birisinin data açığı olduğunu belirterek “Biz bu açığı kapatmak için bir yandan Türkiye’yi dünya standartlarında veri merkezleriyle donatıyoruz, bir yandan da Türkiye’nin datasını Türkiye’de işleyerek dijital servislere dönüştürüyoruz. Bu nedenle dijital servislerimizi yurtdışına açmak büyük önem taşıyor. Türkiye’de rakiplerini geçen servislerimizin Avrupa’da da başarıya ulaşacağına eminim” dedi.
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