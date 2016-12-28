Kurtulmuş: Türkiye ekonomik olarak çok daha ileriye gidecek

Uluslararası ekonomi-finans dergisi Turcomoney tarafından düzenlenen Türkiye'ye Değer Katanlar Ödül Töreni Programı K Medya Grubu Başkanı ve Turcomoney Genel Yayın Yönetmeni Dr. Kazım Kılınç ev sahipliğinde, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı, 22. Dönem AK Parti İstanbul milletvekillerinden Ali Coşkun ve çok sayıda iş adamının katılımıyla gerçekleştirildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın yazılı kutlama mesajı gönderdiği etkinlikte kendisine de ödül verilen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, törende video mesajla katılımcılara seslendi. Ankara'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu dolayısıyla katılım sağlayamadığı bilgisini veren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Zor bir yılı geride bırakmasına rağmen, ekonomik bakımdan da Türkiye ileriye doğru gitmeye devam ediyor. Son 15 yıl içerisinde Türkiye orta gelirli bir ülke olmaktan, yüksek gelirli bir ülke olmaya doğru çıktı. İçeriden ve dışarıdan her türlü baskılara rağmen, Türkiye ekonomisinin önünde fren yapmaya çalışan bir sürü çevrelerin varlığına rağmen, başta değerli iş adamlarımız, sanat, eğitim ve medya dünyamız olmak üzere bütün vatandaşlarımız Türkiye'nin yaşadığı bu dönemi aslında bir ulusal kurtuluş mücadelesi olarak görüyor, ekonomide de bir ulusal kurtuluş mücadelesi olarak görüyor.

Türkiye'nin geçen seneden itibaren çok sayıda terör örgütüne vermiş olduğu bu canhıraş mücadelede, sağ olun hepiniz, bütün farklı çevreler, siyasi görüş, hayat tarzları, kanaat farklılıklarına rağmen ülkeye vatanseverlik uğruna destek veriyorlar, bundan dolayı ayrıca teşekkür ederim."

Kurtulmuş mesajında, Türkiye'nin DEAŞ, PKK, DHKP-C ve FETÖ ile mücadele ederken destek veren herkese teşekkür etti. "Aslında 2016 yılında bu millete en büyük değeri bizatihi milletin kendisi vermiştir." diyen Kurtulmuş, esas ödüle layık olanın millet olduğunu, millet adına kendisine verilen ödülleri kabul ettiklerini söyledi.

Bundan sonraki süreçte de hep beraber, omuz omuza, yan yana Türkiye'nin ekonomik ve siyasi istikrarını önceleyerek, kendi menfaatlerini ve gruplarının menfaatlerini bir kenara bırakarak milli hassasiyetlerle yola devam edeceklerini belirten Kurtulmuş, "Bu zor tünellerden Allah'ın izniyle geçeceğiz, Türkiye ekonomik olarak çok daha ileriye gidecek, siyasi olarak çok daha demokratik bir ülke olacak. Bu çerçevede her birimiz üzerimize düşeni yerine getireceğiz." diye konuştu.

Ödüller

Gecede, Turcomoney tarafından verilen Türkiye'ye Değer Katanlar ödülleri de sahiplerini buldu.

"Yılın Bakanı" ödülü Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a verilirken, Kurtulmuş'un geceye katılamaması nedeniyle ödülün kendisine daha sonra iletileceği belirtildi.

Farklı dallarda ödül alan kurum ve kuruluşlar arasında Yıldız Holding, TEB, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Azerbaycan devlet şirketi SOCAR, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Kurtul, Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, LC Waikiki ve Küçükler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ve gazeteci-TV programcısı Cem Seymen yer aldı.

Öte yandan Şekerbank, Orka Holding, GCM Menkul Kıymetler, Türkiye İç Denetim Enstitüsü ve Crowne Plazza Otel Florya da Turcomoney Özel Ödüllerine layık görüldü.