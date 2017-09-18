Kurulan ve kapanan şirket sayıları açıklandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 26,91 artış gösterdi. Şirket sayısı bu dönemde 5 bin 195'ten 6 bin 593'e yükseldi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 11,74 arttı ve bin 218 oldu. Temmuzda kapanan şirket sayısı bin 90 idi.

Kurulan şirket sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,46, kapanan şirket sayısı yüzde 105,4 artış gösterdi.

Kurulan şirket sayısı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,43 artarak 48 bin 87, kapanan şirket sayısı yüzde 27,88 artarak 8 bin 206 oldu.