Kurumlar Vergisi yüzde 20'den 22'ye çıkarıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 130 maddelik torba tasarıda daha önce kabul edilen maddelerden olan kurumlar vergisini finansal kuruluşlarda kalıcı olarak yüzde 22'ye yükselten madde tasarıdan çıkarılırken, kurumlar vergisinin tüm kurumlar için 2018-2020 döneminde yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkarılmasına dair önerge kabul edildi.

Öte yandan önerge ile Bakanlar Kurulu'na kurumlar vergisini yeniden yüzde 20'ye düşürme yetkisi de veriliyor.