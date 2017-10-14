Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Kurumlar Vergisi yüzde 20'den 22'ye çıkarıldı

Kurumlar vergisinin tüm kurumlar için 2018-2020 döneminde yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkarılmasına dair önerge kabul edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 130 maddelik torba tasarıda daha önce kabul edilen maddelerden olan kurumlar vergisini finansal kuruluşlarda kalıcı olarak yüzde 22'ye yükselten madde tasarıdan çıkarılırken, kurumlar vergisinin tüm kurumlar için 2018-2020 döneminde yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkarılmasına dair önerge kabul edildi.

Öte yandan önerge ile Bakanlar Kurulu'na kurumlar vergisini yeniden yüzde 20'ye düşürme yetkisi de veriliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ankara'nın en işlek yolunda pes dedirten görüntü

Ankara'nın en işlek yolunda pes dedirten görüntü

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA