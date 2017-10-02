Kuş kafesinin tanesi 3 bin TL ama kapış kapış satılıyor

Bursa'da, 7 yıl bir fabrikada çalıştıktan sonra baba mesleği marangozluğa dönen ve yaptıkları ürünlerine yurt dışından talep alan 37 yaşındaki Özgür Ulus, kıl testere işçiliğiyle süslediği ahşap kuş kafeslerini, 17 ülkedeki müşterilerine gönderiyor.

Babası Mehmet Ulus'un 1965'ten beri sadece kapı ve pencere yaparak ayakta tuttuğu atölyeyi kapatmak üzereyken devralan Ulus, çeşitli ülkelerden getirttiği ağaçları işleyerek, sanat eserlerine dönüştürüyor.

Yaptığı el işi ürünlerini 21 ülkeye ulaştıran Ulus, özellikle kuş kafeslerini başta Amerika olmak üzere Yunanistan, İngiltere, Portekiz, İspanya, Belçika, Cezayir, İtalya, Avusturya, Fransa, İzlanda, Ukrayna, KKTC, İran, Kanada, Almanya ve Makedonya'ya, sandukaları 4, tespihleri 11 ve bıçakları 17 ülkeye satıyor.

Ulus'un ahşap kuş kafesleri, işçiliğine göre 600 ila 3 bin lira, bıçaklar 300 ila 2 bin 500 lira, sandukalar 400 ila bin 250 lira arasında alıcı buluyor.

Ulus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010'da fabrikadaki işini bırakarak, çocukluk ve gençlik yıllarında babasının yanında çıraklık yaptığı atölyeye geri döndüğünü söyledi.

Atölyede çeşitli meslekleri icra etmek isteyenlere malzeme sağladıklarını ve ahşap sanatıyla işledikleri ürünleri sattıklarını belirten Ulus, "Burada Ar-Ge yapıp ürünleri oluşturduktan sonra yaklaşık objelerin kullanıcıya ulaşmasını sağlıyoruz. En büyük pazarlarımızdan biri olan Avrupa'ya bu konuda sesimizi duyurduk. Oralardan gelen talepleri karşılamak için üretmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

"Norveç'e el yapımı bıçak ve tespih"

Yurt dışından özelikle el yapımı, çok fazla el işçiliği olan ufak ama sanatsal değeri yüksek materyallerin siparişlerini aldıklarını aktaran Ulus, şunları kaydetti:

"Bunlardan başlıcaları, kıl testere işçiliğinin yoğun olduğu kuş kafesleri, sandukalar, farklı tasarımlı kutular. Bunlar, çok fazla rağbet görüyor. Son dönemlerde yurt dışından gelen talepler arasında, el yapımı tespihler, el yapımı bıçaklar da var. Biz de siparişe göre bunları yapıp gönderiyoruz. Bu zamana kadar 21 ülkeye Bursa'dan ahşap ürün gitti. En son Norveç'e el yapımı bıçak ve tespihler gönderdik. Yakın zamanda Meksika'dan üç sipariş aldık. Kıl testere oymacılığıyla yaptığımız kuş kafesleri ve el yapımı kutular, genelde Amerika'ya gidiyor. Avrupa'dan da sıkça tespih, bıçak, sanduka siparişi alıyoruz. Çok özel bir tasarım varsa bize mail yoluyla projelendirilmiş ve ölçülendirilmiş olarak ürün resimleri gönderiliyor. Biz de buna mutabık kalarak, ürünü yapıyoruz."

Ulus, ürünlerin hazırlanma sürecinin değiştiğini dile getirerek, "Ürünün detayları, ebatları ve kullanılacak malzeme, çok önemli. Zor bir projeyse 1 ay kadar sürebiliyor. Standart bir projeyse bir haftada bitebiliyor." dedi.

77 ağaçtan yapıyor

Ulus, internet sayesinde dünyaya açılmanın çok kolay olduğunu belirterek, "Dünya, sadece bir bilgisayar ekranından ibaret. Müşterilerimiz bizi internetten, sosyal medyadan buluyor. Biz de onların olduğu pazarlara girip ürünlerimizin tanıtımını yapıyoruz ve oradan müşteri çekebiliyoruz. Eskiden bu işler çok zordu ama artık kolaylaştı. Sosyal medyadaki takipçilerimiz sayesinde ürünlerimiz elden ele, dilden dile yayılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ağaçları ara tedarikçiler vasıtasıyla yurt dışından getirttiklerini anlatan Ulus, "Şu anda repertuvarımızda 77 çeşit ağaç var. Asya, Afrika, Latin Amerika, Güney Amerika'dan gelen, kendi coğrafyamızdan ağaçlar var. Ton fiyatı 350 bin lira olan yılan ağacı, kokobolo, abanoz, morgül ağacı gibi nitelikli ve özellikli ağaçları isteyenlere ulaştırıyoruz." dedi.