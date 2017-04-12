Kütahya ekonomisine büyük destek

IPARD II Programı 1. Başvuru Çağrı Dönemi’nde desteklenmek üzere seçilecek başvuruların listesini belirlemek amacıyla 30 Mart 2017 Perşembe günü TKDK Kurum Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı başkanlığında TKDK Merkez Dursun Çolak Toplantı Salonunda Proje Değerlendirme ve Seçim Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yapılan açıklama sonucunda 42 ilde onaylanan projeler açıklandı. Kütahya İl Koordinatörlüğüne yapılan proje başvurularından 1 adet Süt Üreten tarımsal işletme, 2 Adet kırmızı et üreten tarımsal işletme, 1 adet yenilenebilir enerji tesisi, 1 adet mantar üretim tesisi, 1 adet arıcılık ve 43 adet tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği projesi olmak üzere 49 proje sözleşme imzalamaya hak kazandı. Uygun bulunan 49 proje ile Kütahya İl Koordinatörlüğü 42 il içinde en fazla proje onaylayan 11’inci il oldu. Yakında açıklanacak başvuru çağrı ilanıyla birlikte daha kaliteli, yüksek puanlı ve yüksek bütçeli projeleri Kütahya’ya kazandırılarak, daha fazla hibe ödemesi yapılması hedefleniyor.

TKDK’nın bugüne kadar verdiği destekler ile Kütahya tarım ve hayvancılık alanında önemli yatırımlar kazandı. Yatırımların yanında makine ve ekipman destekleri ile çiftçiler ve üreticiler ürün kalitesini artırarak Kütahya ekonomisine önemli girdi sağladılar. 2013 yılında bugüne Kütahya’da TKDK ile 59 milyon hibe desteği sağlanırken 753 kişi de istihdam edildi.