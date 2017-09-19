Kütahya'ya 300 milyon Euro'luk yatırım

Kentteki bir otelde düzenlenen imza töreninde, Fabrikanın Türkiye Genel Müdürü Velişah İner bir konuşma yaptı.

Avusturyalı Prinzhorn Holding bünyesindeki Hamburger Containerboard GmbH tarafından Kütahya'da gerçekleştirilecek 300 milyon avroluk yatırım için imzalar atıldı.