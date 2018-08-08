Kuveyt-Türk iş adamlarından ortak yatırım

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Kuveyt-Türk iş adamlarının ortak yatırımıyla inşa edilen 960 konutluk ve 2 bin 500 kişilik üniversite öğrenci kompleksinin açılışı yapıldı.

Açılış törenine, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf Abdulbari el-Zevavi, eski Kuveyt Sağlık Bakanı Muhammed el-Carallah, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Adem Kümbet, Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile vatandaşlar katıldı.

Carallah, törende yaptığı konuşmada, törene katılmanın büyük bir onur olduğunu söyledi.

Yüksek standarda sahip, gerek oda büyüklüğü gerek sosyal imkanlar açısından Sakarya'nın en değerli projelerinden biri olan komplekste yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin misafir edileceğini belirten Carallah, "Eğitim sektöründe Kuveyt ve Türkiye'nin iş birliği önem arz etmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen katılımcılar, daha sonra kompleksi gezdi.