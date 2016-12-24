Kuyumcukent'te altýn satýþlarý arttý

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 'Dövizini bozdur TL'ye, altýna yatýrým yap' çaðrýsý altýn satýþlarýný artýrdý. Altýn piyasasýnýn kalbinin attýðý Kapalýçarþý ve Kuyumcukent'te satýþ oranlarý yükseliþe geçti. Daha önce Kapalýçarþý Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Kökler'in satýþlarýn arttýðý yönünde yaptýðý açýklamanýn ardýndan, sektörün bir diðer uðrak noktasý Kuyumcukent'te de yükseliþ görüldü. Konuyla ilgili bilgi veren Kuyumcukent Ýþletme Anonim Þirketi (KÝAÞ) Yönetim Kurulu Baþkaný Nevzat Sudaþ, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn 'Dövizini bozdur TL'ye, altýna yatýrým yap' çaðrýsýndan sonra altýn satýþlarýnýn yüzde 30 düzeyinde yükseldiðini söyledi.

Esnafýn ve yatýrýmcýnýn dövizini bozdurup altýn aldýðýný bununda sektörlerine olumlu yansýdýðýný ifade eden Sudaþ, "Yatýrýmcýlarýmýz genelde gram altýn alýyor. Gram altýn alýþ ve satýþta hiç zarar ettirmez. Bunu haricinde altýn, dövize göre daha cazip geliyor. Ýmalathanelerimizde kýsmi sýkýntý yaþayan esnafýmýz tabi ki olmuþtur. 15 Temmuz darbe giriþimi ve Rusya ile yaþanan uçak krizinden sonra yaþanan gerginlik bizim sektöre de belli ölçüde yansýmýþtýr. Fakat bu kaosu atlattýktan sonra Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn ve Baþbakanýmýz Binali Yýldýrým'ýn açýkladýðý veriler, umut verici konuþmalarý ve ekonomiye verdikleri destekleri bize olumlu olarak yansýdý. Özellikle 'Dövizini bozdur TL'ye veya altýna yatýrým yap' kampanyasý esnafýn yüzünü güldürdü. Alýþveriþ yapan insanlar çoðaldý. Ziyaretçi sayýlarýmýzda ciddi artýþ oldu. Bizde bu kampanyaya destek vermek istedik. Her vatandaþýn bütçesine göre hediyelerimiz mevcut. Ürünlerimizde yüzde 50 indirim yapýyoruz burada altýn, gümüþ, pýrlanta üzerine üretimler yapýlýyor. Vatandaþlarýmýz bu indirimlerden faydalansýnlar" diye konuþtu.

"Cumhurbaþkanýmýzýn çaðrýsýndan sonra tamamen TL'ye döndük"

Bazý iþ yerlerini döviz üzerinden kiraladýklarýný ama Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn çaðrýsýndan sonra tamamen TL'ye döndüklerini belirten Sudaþ "Burada dövizle kiralanan iþ yerleri vardý. Bizde bazý yerleri döviz üzerinden kiralamýþtýk. Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn 'Dövizini bozdur TL'ye veya altýna yatýrým yap' politikasýndan sonra biz tamamen TL'ye döndük, kýsmi altýna dönen de olabilir. Dövizden tamamen vazgeçme temayülü vardýr bu noktada ciddi mesafe kaydettik. Ýþyerlerinin kiralarý yüzde 99'u TL üzeriden alýnýyor. Kiracýlarýmýz bu durumdan ciddi memnun oldu. Bizde bu kampanyaya katký da bulunmuþ olduk. Dövize yatýrým yapmak tehlikelidir. Karþýlýðý olmayan bir metadýr döviz. Altýn öyle deðildir. Uluslararasý geçerliliði olan dünyanýn en kýymetli madenidir. Altýn alýp yatýrým yapmakta büyük yarar vardýr. Altýn bir düþer, iki çýkar biraz sabredebilen her halükarda kar edecektir. Özellikle altýna yatýrým yapmak isteyenlerin þu kampanya günlerinde Kuyumcukenti ziyaret etmelerinde fayda vardýr. Eþine, dostuna, sevgilisine hediye almak isteyen, bilhassa evlenen gençler mutlaka Kuyumcukent'e uðrasýnlar burada aradýklarý her türlü hediyeyi bulabilirler" dedi.

Kuyumcukent'te altýn ve pýrlanta üzerine dükkan iþleten Fatih Polat, "Ýþlerimiz birkaç ay öncesine göre biraz daha hareketlendi. Vatandaþ altýna raðbette bulundu buda iþlerimize yansýdý. Þuanda üretici de satýcý da memnun. Kiralarda çoðu maðazada TL'ye dönüþ saðlandý. Daha öncesinden kiralarýmýzý dolar üzerinden ödüyorduk. Bizde kirayý TL'ye döndürdük. Durumdan memnunuz Türkiye'de yaþýyoruz, Türk lirasýyla kiramýzý ödememiz daha iyi oldu. Dolarý biraz daha hayatýmýzdan çýkarmamýz, dolara olan baðýmlýlýðý bir nebzede olsa azalttý. Bizim içinde mutluluk verici bir þey" diye konuþtu.

Bir diðer altýn dükkâný iþleten Kuyumcu Ferit Topçak ise vatandaþlarýn dolarýný bozdurup güvenli liman olan altýna yatýrým yaptýklarýný bununda satýþlarýna olumlu yansýdýðýný söyledi. Topçak, "Vatandaþlar dolarýný bozdurup güvenilir liman olan altýna yatýrým yapmaya baþladý. Buda satýþlarýmýza ciddi anlamda yansýdý, can simidi gibi bir þey oldu. Türk milletinin en büyük yatýrým limaný altýndýr, altýn hiçbir zaman ölecek sektör deðil. Satýþlardan memnunuz yatýrýmcýlarýn altýna yatýrým yapmalarýný öneriyoruz" dedi.