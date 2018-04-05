Kuyumculuk sektöründe taksit sayısı artıyor

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, Atayık, halihazırda kuyumculuk sektöründe kredi kartına en fazla 4 taksit uygulaması bulunduğunu, bunu artırmak için bir süredir çalışma yaptıklarını söyledi. Atayık, 4 taksitin yeterli olmadığını belirterek “Kuyumculukta taksit sorununu çözdük. Bankalarla anlaştık, yakın zamanda deklare edeceğiz. Altın, takı, mücevher almak isteyen bir müşteri, banka kredisi yoluyla istediği kadar taksit yapabilecek. 12 ay mı istiyor, 24 ay mı istiyor? Tüketici, ödeme gücüne göre taksit yaptırabilecek” diye konuştu.

36 AYA KADAR ÇIKABİLECEK

Atayık, bankaların kuyumcuların sistemine bir program yükleyerek gerekli altyapıyı oluşturacağını, bu sistemin halihazırda bazı elektronik mağazalarında uygulandığını söyledi. Vatandaşın, gerekli bilgileri verdiği anda bankaya gitmeden sadece 37 saniyede kendisine ne kadarlık taksitli kredi çıkacağını öğreneceğini ifade eden Atayık, kuyumcuların, müşterinin TC numarasını alarak sisteme gireceğini ve bankanın ne kadar taksitli kredi vereceğini öğrenebileceğini bildirdi. Atayık, “Müşteri, sadece kimlik numarasını vererek ve ilgili formu imzalayarak bankaya gitmeden yaklaşık 37 saniyede istediği kadar taksitle alışverişini yapıp gidebilecek” dedi. Taksitlendirmede faiz oranının ne kadar olacağına ilişkin de Atayık “Bankalarla görüşüyoruz. 12 aya kadarlık kısımda kredi kartlarından düşük oranlarla taksit yapılabileceğini düşünüyorum. Taksit sayısı 36 aya kadar çıkabilecek” dedi.