Kuzey Irak’ın enerjisi için tek yol Türkiye

IKBY’deki petrol kaynaklarının uluslararası piyasalar üzerinde çok zayıf etkisi olduğuna dikkati çeken Bryza, “Türkiye ve IKBY arasındaki tansiyonun yükseldiği dönemde petrol fiyatlarında küçük bir yükseliş oldu. Bölgedeki kaynaklar küresel petrol talebinin küçük bir bölümünü oluşturuyor. Dünyada günde yaklaşık 100 milyon varil petrol tüketiliyor ve Irak’ın kuzeyinden yapılan ihracat bu miktarın yüzde 1’inden az bir rakama tekabül ediyor. Ancak bu kaynakların ihracatının Türkiye üzerinden uluslararası piyasalara taşınması, Türkiye, IKBY ve Irak hükümeti arasındaki uzun süreli iş birliğinin geliştirilmesi için potansiyel taşıyor” dedi.

AYAKTA KALAMAZ

IKBY’ye komşu ülkelerin referanduma karşı çıkarak rasyonel bir yaklaşım sergilediğini belirten Bryza, şöyle konuştu: “Uluslararası hukukta da toprak bütünlüğü prensibi yol gösterici ilkedir. Çünkü ulus devletler kendilerini korumak isterler. Uzun vadede, Türkiye’nin tartışmalar sonlanınca durumu avantaja dönüştürmesi ve IKBY’nin ekonomik olarak hayatta kalabilmek için Türkiye’ye bağlı olduğu gerçeğini kullanması gerektiğini düşünüyorum. IKBY’nin enerji kaynaklarının paraya çevrilmesi için tek yol Türkiye. Türkiye gerçekten güçlü bir pozisyonda bulunuyor. Türkiye, bu tartışmalar sonlandığında bölgede enerji ticaretine devam ederek güçlü pozisyonu koruyacaktır.”