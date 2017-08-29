Kuzey Kore’nin füzesine Türk Lirası kalkan oldu
Kuzey Kore’nin Japonya üzerinden fırlattığı füze uluslararası piyasaları vurdu. Yatırımcıların güvenli liman arasında Türkiye piyasaları adres oldu. Tüm yurt dışı piyasalarda satış baskısı artarken, yurt içinde dolar 3.44’ün altına geriledi. Borsa İstanbul da yeni rekora imza attı.
Kuzey Kore’nin Japonya üzerinden fırlattığı füze, uluslararası piyasalara düştü. Kuzey Kore’nin Japonya üzerinden fırlattığı füzenin Washington ve Pyongyang arasında gerilime ilişkin endişeleri artırması piyasalarda risk iştahını baskılayarak güvenli liman arayışını tetikledi. Kuzey Kore’nin füzesi Asya piyasaları başta olmak üzere Avrupa ve gelişmekte olan piyasalarını etkisi altına aldı. Jeopolitik gelişmelerin risk iştahını baskılamasıyla güvenli liman altın 10 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, Türk Lirası gücünü korudu. Yabancı yatırmcıların ilgi odağı olan Türkiye piyasaları, Kore’nin füzesinden en az etkilenen piyasaların başında geldi. Sabah ilk işlemlerde sınırlı yükselişle 3.45’i geçen dolar, daha sonra tekrar düşerek 3.44 seviyesinin de altını gördü. Tüm borsalarda sert düşüş yaşanırken, Borsa İstanbul ise rekor serisine devam etti. Yüzde 0.08 yükselen Borsa İstanbul 110.423 puanla rekor seviyeden kapandı.
TÜM PİYASALAR ETKİLENDİ
Gelişmekte olan ülke borsaları, Kuzey Kore’nin Japonya üzerinden fırlattığı füzenin Asya hisse piyasalarını aşağı çekmesinin ardından geçen hafta gördüğü üç yılın zirvesinden geriledi. Kuzey Kore’nın fırlattığı füzenin ardından sert satışlarla karşılaşan Güney Kore borsası yüzde 1.6, Hong Kong ise yüzde 0.4 geriledi. Gelişmekte olan ülkeler MSCI endeksi yüzde 0.5 geriledi. Endeks Cuma günü gördüğü seviyelere kıyasla yüzde 1’in üzerinde düştü. Yuan kazanımlarını artırmaya devam ederek bu ayı, aylık bazda dolar karşısında Temmuz 2005’ten bu yana en sert yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Yuanın orta noktası dolar başına 6.6293 ile Ağustos 2016’dan bu yana en yüksek seviyesinde.
Asya piyasaları Kuzey Kore’nin Japonya üzerinden füze fırlatmasının ardından gerilerken, artan jeopolitik gerilim ve Euro’nun keskin şekilde değer kazanması Avrupa borsalarını altı ayın dip seviyesine çekti.
AVRUPA 6 AYIN DİBİNDE
Pan-Avrupa STOXX 600 endeksi yüzde 1.5 gerileyerek yaklaşık 14 ayın en sert düşüşünü kaydetti. Euro
etkisi ve yatırımcıların riskten kaçınması Euro Bölgesi hisseleri ve lokomotif hisselerin yüzde 1.3 gerilemesine yol açtı. İngiltere’nin FTSE endeksi yüzde 1.4 gerilerken ihracatçı şirketlerin ağırlıkta olduğu DAX endeksi beş ayın dip seviyesini gördü.
Altın 10 ayın en yükseğinde
Kuzey Kore kaynaklı jeopolitik risk algısının artmasıyla güvenli liman altın yaklaşık 10 ayın zirvesine yükseldi. Dün, altının ons fiyatı 1.322,51 dolar ile Kasım 2016’dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. AA Finans Analisti İslam Memiş, Kuzey Kore’nin bu sabah Japonya üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu’na düşen balistik füze denemesinin ardından altın fiyatlarında sert yükselişler yaşandığını belirterek, “Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump’a karşı desteğin azaldığını gözlemliyoruz. Trump, yatırımcıları tedirgin ediyor” dedi.
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