Kuzey Kore’nin füzesine Türk Lirası kalkan oldu

Kuzey Kore’nin Japonya üzerinden fırlattığı füze, uluslararası piyasalara düştü. Kuzey Kore’nin Japonya üzerinden fırlattığı füzenin Washington ve Pyongyang arasında gerilime ilişkin endişeleri artırması piyasalarda risk iştahını baskılayarak güvenli liman arayışını tetikledi. Kuzey Kore’nin füzesi Asya piyasaları başta olmak üzere Avrupa ve gelişmekte olan piyasalarını etkisi altına aldı. Jeopolitik gelişmelerin risk iştahını baskılamasıyla güvenli liman altın 10 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, Türk Lirası gücünü korudu. Yabancı yatırmcıların ilgi odağı olan Türkiye piyasaları, Kore’nin füzesinden en az etkilenen piyasaların başında geldi. Sabah ilk işlemlerde sınırlı yükselişle 3.45’i geçen dolar, daha sonra tekrar düşerek 3.44 seviyesinin de altını gördü. Tüm borsalarda sert düşüş yaşanırken, Borsa İstanbul ise rekor serisine devam etti. Yüzde 0.08 yükselen Borsa İstanbul 110.423 puanla rekor seviyeden kapandı.

TÜM PİYASALAR ETKİLENDİ

Gelişmekte olan ülke borsaları, Kuzey Kore’nin Japonya üzerinden fırlattığı füzenin Asya hisse piyasalarını aşağı çekmesinin ardından geçen hafta gördüğü üç yılın zirvesinden geriledi. Kuzey Kore’nın fırlattığı füzenin ardından sert satışlarla karşılaşan Güney Kore borsası yüzde 1.6, Hong Kong ise yüzde 0.4 geriledi. Gelişmekte olan ülkeler MSCI endeksi yüzde 0.5 geriledi. Endeks Cuma günü gördüğü seviyelere kıyasla yüzde 1’in üzerinde düştü. Yuan kazanımlarını artırmaya devam ederek bu ayı, aylık bazda dolar karşısında Temmuz 2005’ten bu yana en sert yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Yuanın orta noktası dolar başına 6.6293 ile Ağustos 2016’dan bu yana en yüksek seviyesinde.

Asya piyasaları Kuzey Kore’nin Japonya üzerinden füze fırlatmasının ardından gerilerken, artan jeopolitik gerilim ve Euro’nun keskin şekilde değer kazanması Avrupa borsalarını altı ayın dip seviyesine çekti.

AVRUPA 6 AYIN DİBİNDE

Pan-Avrupa STOXX 600 endeksi yüzde 1.5 gerileyerek yaklaşık 14 ayın en sert düşüşünü kaydetti. Euro

etkisi ve yatırımcıların riskten kaçınması Euro Bölgesi hisseleri ve lokomotif hisselerin yüzde 1.3 gerilemesine yol açtı. İngiltere’nin FTSE endeksi yüzde 1.4 gerilerken ihracatçı şirketlerin ağırlıkta olduğu DAX endeksi beş ayın dip seviyesini gördü.