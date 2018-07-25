Kuzey Marmara otoyolu havadan görüntülendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kuzey Marmara otoyolunda yapılan çalışmaları inceledi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, yıl sonuna doğru Çatalca ve Gebze’nin projeye entegre edileceğini kaydetti. Turhan, “İstanbul'un doğusundan gelen trafiğin Reşadiye kavşağı ile Çamlık kavşağı, yine Kurtköy kavşağı, batısında Odayeri kavşağı, Mahmutbey kavşağı, 29 Ekim’de açmayı hedeflediğimiz Yassıören kavşaklarıyla İstanbul'un yollarıyla entegre olmuş olacak. Hedefimiz yıl sonuna doğru da Çatalca'yı ve Gebze'yi bu sisteme entegre etmeyi planlıyoruz. Projenin önemli faydalarından biri de şehir içinde yaşanan trafik yoğunluğunu hafifletmek. Bu proje İstanbul büyük havalimanı dışındaki kesimlerde iki çarpı dört şeritli, yani dört gidiş dört geliş olarak hizmet verecek” dedi.

Kuzey Marmara otoyolu projesinin yüksek kapasiteli erişme kontrollü bir otoyol projesi olduğunu aktaran Bakan Turhan, “Bu proje aynı zamanda İstanbul'un şehir içindeki trafiğini hafifletmesi yanında İstanbul'da geçmek zorunda olan transit trafiğin, bölgesel trafiğin, uluslararası trafiğin de şehir içerisine girmeden, güvenli, konforlu bir şekilde gürültü ve hava kirliliği yapmadan ulaşıma katkı sağlayacak. Bu projenin bünyesinde bulunan 7'inci kesim diye tabir ettiğimiz Habibler Hasdal bağlantısı da şehir içi trafiğinde önemli bir görev üstlenmiş olacak. Başakşehir kavşağından başlayıp Habibler kavşağı ve Gaziosmanpaşa ilçemizde Gazi Mahallesi'nin altından bir tünelden geçerek Hasdal kavşağına bağlanacak. Burayı da önümüzdeki yıl yine yaz ortalarında trafiğe açmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Turhan, “Büyük İstanbul havalimanı projemiz hizmete açıldığında bugün yurt dışından ülkemize Atatürk Havalimanı'na inmek isteyen uçaklara kapasite yetersizliği nedeniyle sorti veremediğimiz uçaklara da fırsat doğmuş olacak. Bu bizim daha çok ülke ile havayolu ile bağlantımızı sağlamış olacak” dedi.

Öte yandan, Kuzey Marmara otoyolu drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yolun büyük kısmının tamamlandığı ve çalışmaların devam ettiği görüldü.