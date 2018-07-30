Latin Amerika’ya tarımsal ihracatta destek verilecek

Pakdemirli tarım ürünlerinin Latin Amerika ülkelerine ihracatını artırmaya yönelik çalışmalara destek vereceklerini belirtti. Pakdemirli, zirve kapsamındaki toplantılarda, Türkiye olarak özellikle gıda güvencesine vurgu yaptıklarını belirtti. Bakan Pakdemirli, programın son gününde zirve kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere katıldı, aynı zamanda ikili görüşmelerini sürdürdü. 3 gün süren programın ana temasının sürdürülebilir tarım ve çölleşmeyle mücadele olduğunu belirten Pakdemirli, küresel gayri safi hasılanın yüzde 85’i, dünya ticaret hacminin yüzde 75’i ve tarım ürünleri ticaretinin yüzde 80’inin G20 ülkelerinde gerçekleştiğini anlatarak, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 65’inin ve dünyadaki tarım arazilerinin yüzde 60’ının bu ülkelerde bulunduğunu bildirdi..

ORMAN VARLIĞI ARTACAK

2050 yılında küresel nüfusun 9.7 milyara ulaşmasının beklendiğine işaret eden Pakdemirli, dolayısıyla tarımsal üretimin yüzde 50 artırılmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Pakdemirli, zirvede ikili görüşmeler de yaptıklarını belirterek “AB Tarım Komiseri, OECD ve FAO temsilcileriyle, Almanya, İtalya, Kanada, Arjantin, İspanya ve Hollanda tarım bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Tarımsal ticaret hacmimizin artırılması ve tarımsal ilişkilerimizin teknik olarak geliştirilmesi konularını ele aldık” ifadesini kullandı.