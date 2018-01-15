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'Türk Akımı'nın ikinci kolu için Avrupa Komisyonu'ndan sağlam garantiler istiyoruz'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus diplomasisinin 2017'deki sonuçları hakkında basın toplantısı düzenledi.

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Lavrov, basın toplantısında, Rusya'nın ABD, NATO ve ABD'yle ilişkilerinin yanı sıra başta Suriye olmak üzere Ortadoğu'yla ilgili diplomatik hamlelerinden Ukrayna'nın doğusundaki kriz ile Kore yarımadasındaki gerilime kadar çeşitli alanlardan soruları yanıtladı.
 
'Türk Akımı doğalgaz boru hattının ikinci kolu, sadece Avrupa Komisyonu'ndan sağlam garantiler alınması halinde inşa edilecek'
 
Lavrov, "Türk Akımı doğalgaz boru hattının (Rusya'dan çıkarılan doğalgazı Avrupa ülkelerine ulaştırması planlanan) ikinci kolu, sadece Avrupa Komisyonu'ndan sağlam garantiler alınması halinde inşa edilecek. Rusya, bu kolun geçeceği güzergahı tartışmaya hazır" ifadelerine kullandı. (Kaynak: Sputnik)

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