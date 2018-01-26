Leopard resti

Savunma sanayi alanında 14 projenin sözleşmeleri imzalandı. Sözleşmenin imza törene katılan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Almanya’nın Leopard tanklarının modernizasyonunu askıya alması kararına rest çekti. Demir “Hiçbir endişeye sahip değiliz. Kendimizin yapabileceği şeyler var” dedi. Türkiye’nin kalkınması ve ekonominin gelişmesi için yüksek katma değerli ürün üretilmesi gerektiğine işaret eden Demir, bunun sanayi için çok önemli olduğunu söyledi.

ENDİŞELİ DEĞİLİZ

Demir, Leopard tanklarının modernizasyon sürecine yönelik iddialara da değinerek, şunları kaydetti: “Yüksek katma değerli üretim, ülke olarak istiklal ve istikbalin garantisi, bağımsızlık ve çıkarlar doğrultusunda hareket edebilmenin anahtarı. Malum dünden beri basında ‘Leopard tankları şöyle oldu, böyle oldu...’ Soranlara diyoruz ki biz şu anda önümüzde kısıt vesaire olarak getirilen herhangi bir kalemle ilgili hiçbir endişeye sahip değiliz. Kendimizin yapabileceği şeyler var, alternatif kaynaklarımız var. O açıdan bu yönde daha kuvvetle özgür olabilmek, kendi kararlarımızı verebilmek, şunun bunun ambargosuna, tehdidine boyun eğmemek adına yüksek teknolojili ürünlerin oluşması, bağımlılığımızın azalması ve özellikle savunma sanayisinde yetkin hale gelmemiz gerekiyor. Bunun da anahtarı, yüksek teknolojiye giden yolda ürünleri geliştirmek ve Ar-Ge yapmak.”

AR-GE DESTEĞİ ARTIYOR

Demir, Ar-Ge desteklerinin artığını ancak bunun yeterli olmadığını belirterek “Burada vurgulanması gereken konu, ayrılan kaynağın maddi değerinden çok nasıl bir pratik değer oluşturduğu. Ar-Ge kaynaklarının artırılmasının ilk adımlarında, biraz bocalama süreci geçirdik. Yani Ar-Ge projeleri bulmakta veya gerçekten sonuç alacak projeler bulmakta zorlanıldığı dönemler oldu. Bu dönemler geçmiş görünüyor ama paydaşların ortak çalıştığı ürüne, sonuca giden yolda katma değeri olabilecek herkesin, ihmal edilmeden o katma değeri yapmasının sağlandığı bir sistem gerekiyor” dedi.

14 AYRI ORTAK PROJE

Demir’in konuşmasının ardından, Derin Öğrenme Büyük Veri Analiz Platformu (Değirmen), Çok Boyutlu Telsiz Haberleşme İşaret Analiz Platformu (Kaşif) ve Bilişsel Radyo Ağlarında Girişim Yönetimi’nin (Hiza) de aralarında bulunduğu 14 proje için sözleşme imzalandı. Bu projelerde KOBİ-sanayi-üniversite iş birliğine dayalı olarak oluşturulmuş Anadolu üniversitelerinin de içinde bulunduğu 11 üniversiteye ve 3 TÜBİTAK enstitüsüne yüklenici veya alt yüklenici olarak yer verildi.