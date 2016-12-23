LNG nedir? Nerede kullanýlýr? Ýlk yüzen LNG terminali

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve Baþbakan Binali Yýldýrým, Kolin Ýnþaat’ýn Ýzmir Aliaða’da hizmete alacaðý Türkiye’nin ilk yüzen LNG terminalinin açýlýþ kurdelesini birlikte kesti.

20 MÝLYON MEREKÜP KATKI SAÐLAYACAK

Kolin Grubu’nun Ýzmir Aliaða’da devreye alacaðý Türkiye’nin ilk yüzen LNG terminali ile yeniden gazlaþtýrma tesisi GDF Suez Neptune’un, Fransa’dan baþladýðý yolculuðu 11 Aralýk’ta Aliaða’da tasarlanan özel iskeleye demirlemesiyle tamamlanmýþtý.

GDF Suez Neptune yüzer santralinin yýllýk kapasitesinin 5,3 milyon ton olmasý planlanýyor. Santral Türkiye’nin enerji arz güvenliðine günlük 20 milyon metreküp katký saðlayacak. Yüzer santral sayesinde, Türkiye’nin günlük sisteme verilebilen arz kapasitesinde önemli artýþ yaþanacak. GDF Suez Neptune ile Türkiye’nin günlük doðalgaz arz kapasitesi 191 milyon metreküpten 224 milyon metreküpe ulaþacak.

LNG NEDÝR?

Doðal gaz, atmosfer basýncýnda -162°C’a kadar soðutulduðunda yoðuþarak sývý faza geçmekte ve “Sývý Doðal Gaz” (LNG-Liquified Natural Gas) olarak adlandýrýlmaktadýr.

LNG, kokusuz, renksiz ve zehirli olmayan, sývý fazda bir yakýttýr. Sývý fazýnda taþýnmakta ve depolanmaktadýr. Tüketime, gaz fazýnda sunulmaktadýr.

LNG ile yüksek miktardaki doðal gaz, düþük basýnçlar altýnda hacmi yaklaþýk 600 kez küçültülerek sývý halde saklanabilmektedir. Bu özellik, doðal gazýn boru hatlarýyla taþýnmasýnýn teknik ve ekonomik anlamda mümkün olmadýðý yerlere, gemi ve kamyon tankerlerle nakliyesini uygun hale getirmektedir.

Doðal gazýn sývýlaþtýrýlmasý aþamasýnda bünyesindeki aðýr hidrokarbonlardan arýndýrýlmasý, LNG’nin boru doðal gazýna kýyasla daha temiz ve daha yüksek enerji deðerine sahip olmasýný saðlamaktadýr.

Büyük çoðunluðunu metanýn oluþturduðu (%90) doðal gazýn içinde etan, propan ve diðer aðýr hidrokarbonlar bulunur. Az sayýda nitrojen, oksijen, karbondioksit, kükürtlü bileþikler ve su gibi kirleticiler içerir ancak LNG sývýlaþtýrýlýrken kirleticiler uzaklaþtýrýldýðýndan doðal gazdan daha temizdir.

Genel Özellikleri

Doðal gaz, atmosfer basýncýnda, -163°C ye kadar soðutulduðunda yoðunlaþarak sývý faza geçer ve "Sývý Doðal Gaz" (LNG) olarak adlandýrýlýr.

Doðal gazýn hacmi, gaz fazýndan sývý faza geçerken yaklaþýk 600 kat küçülür.

Bu sayede yüksek miktardaki doðal gaz, düþük basýnçlar altýnda hacmi 600 kez küçültülerek sývý halde saklanabilmektedir. Bu durum, doðal gazýn boru hatlarý ile taþýnmasýnýn teknik ve ekonomik anlamda mümkün olmadýðý yerlere, gemi ve kamyon tankerler ile nakliyesini uygun hale getirmektedir.

LNG'nin sývý fazýnýn özgül aðýrlýðý 0,46'dýr. Yani aðýrlýðý suyunkine göre yaklaþýk yarýsýdýr. Geometrik hacmi 1 m³ (1.000 lt) olan bir kaba doldurulan LNG nin aðýrlýðý 460 kg'dýr.

LNG renksizdir, kokusuzdur, zehirli deðildir, korozif özelliði yoktur.

LNG'nin gaz halinin hava içindeki karýþým oraný %5 ile %15 arasýnda yanýcý ve parlayýcýdýr.

LNG, esas olarak %90 civarýnda bir oranda metandan (CH4) oluþur.

Metan haricinde etan (C2H6), propan (C3H8), bütan (C4H10) aðýrlýklý olmak üzere diðer hidrokarbonlarý da ihtiva eden bir yakýt türü olan LNG, sývýlaþtýrma prosesi esnasýnda içindeki oksijen, karbondioksit, kükürt bileþenleri ve sudan arýndýrýldýðý için boru hattý doðal gaza göre daha saf ve yüksek verimli bir yakýttýr.

Avantajlarý

Tüm enerji ihtiyacýný tek bir merkezden karþýlayabilme

Otomatik kontrolle donatýlmýþ depolama sistemi dizaynýyla minimum arýza riski

7/24 kesintisiz teknik servis hizmeti

Uzun mesafelere taþýma ve ikmal kolaylýðý

Enerjiyi kolay ve efektif stoklama kabiliyeti

Yaygýn kullaným alaný

Doðayla dost

Sistem LNG ile çalýþacak yakýcý cihazlarda büyük çapta otomatik kontrol imkaný

Baca gazlarýndaki ýsýdan maksimum faydalanmayla yüksek ýsýl verim

Düþük ortam sýcaklýklarýnda dahi yüksek yakýt performansý

Alternatif yakýtlara göre avantajlý fiyat

DEPOLAMA VE NAKLÝYE

LNG'nin depolanmasý ve nakliyesi zordur. Öncelikle hava ile yaptýðý ýsý alýþveriþi izolasyon ile engellenir ve tanklarda ortalama 25 bar basýnç vardýr. Nakliyesi zor olmasýna raðmen kirlilik oraný düþük olduðu için çevreyi kirletmez ve ticari yönden tasarruf saðlar.