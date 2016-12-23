LNG nedir? Nerede kullanılır? İlk yüzen LNG terminali nerede açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Kolin İnşaat’ın İzmir Aliağa’da hizmete alacağı Türkiye’nin ilk yüzen LNG terminalinin açılış kurdelesini birlikte kesti.

20 MİLYON MEREKÜP KATKI SAĞLAYACAK

Kolin Grubu’nun İzmir Aliağa’da devreye alacağı Türkiye’nin ilk yüzen LNG terminali ile yeniden gazlaştırma tesisi GDF Suez Neptune’un, Fransa’dan başladığı yolculuğu 11 Aralık’ta Aliağa’da tasarlanan özel iskeleye demirlemesiyle tamamlanmıştı.

GDF Suez Neptune yüzer santralinin yıllık kapasitesinin 5,3 milyon ton olması planlanıyor. Santral Türkiye’nin enerji arz güvenliğine günlük 20 milyon metreküp katkı sağlayacak. Yüzer santral sayesinde, Türkiye’nin günlük sisteme verilebilen arz kapasitesinde önemli artış yaşanacak. GDF Suez Neptune ile Türkiye’nin günlük doğalgaz arz kapasitesi 191 milyon metreküpten 224 milyon metreküpe ulaşacak.

LNG NEDİR?

Doğal gaz, atmosfer basıncında -162°C’a kadar soğutulduğunda yoğuşarak sıvı faza geçmekte ve “Sıvı Doğal Gaz” (LNG-Liquified Natural Gas) olarak adlandırılmaktadır.

LNG, kokusuz, renksiz ve zehirli olmayan, sıvı fazda bir yakıttır. Sıvı fazında taşınmakta ve depolanmaktadır. Tüketime, gaz fazında sunulmaktadır.

LNG ile yüksek miktardaki doğal gaz, düşük basınçlar altında hacmi yaklaşık 600 kez küçültülerek sıvı halde saklanabilmektedir. Bu özellik, doğal gazın boru hatlarıyla taşınmasının teknik ve ekonomik anlamda mümkün olmadığı yerlere, gemi ve kamyon tankerlerle nakliyesini uygun hale getirmektedir.

Doğal gazın sıvılaştırılması aşamasında bünyesindeki ağır hidrokarbonlardan arındırılması, LNG’nin boru doğal gazına kıyasla daha temiz ve daha yüksek enerji değerine sahip olmasını sağlamaktadır.

Büyük çoğunluğunu metanın oluşturduğu (%90) doğal gazın içinde etan, propan ve diğer ağır hidrokarbonlar bulunur. Az sayıda nitrojen, oksijen, karbondioksit, kükürtlü bileşikler ve su gibi kirleticiler içerir ancak LNG sıvılaştırılırken kirleticiler uzaklaştırıldığından doğal gazdan daha temizdir.

Genel Özellikleri

Doğal gaz, atmosfer basıncında, -163°C ye kadar soğutulduğunda yoğunlaşarak sıvı faza geçer ve "Sıvı Doğal Gaz" (LNG) olarak adlandırılır.

Doğal gazın hacmi, gaz fazından sıvı faza geçerken yaklaşık 600 kat küçülür.

Bu sayede yüksek miktardaki doğal gaz, düşük basınçlar altında hacmi 600 kez küçültülerek sıvı halde saklanabilmektedir. Bu durum, doğal gazın boru hatları ile taşınmasının teknik ve ekonomik anlamda mümkün olmadığı yerlere, gemi ve kamyon tankerler ile nakliyesini uygun hale getirmektedir.

LNG'nin sıvı fazının özgül ağırlığı 0,46'dır. Yani ağırlığı suyunkine göre yaklaşık yarısıdır. Geometrik hacmi 1 m³ (1.000 lt) olan bir kaba doldurulan LNG nin ağırlığı 460 kg'dır.

LNG renksizdir, kokusuzdur, zehirli değildir, korozif özelliği yoktur.

LNG'nin gaz halinin hava içindeki karışım oranı %5 ile %15 arasında yanıcı ve parlayıcıdır.

LNG, esas olarak %90 civarında bir oranda metandan (CH4) oluşur.

Metan haricinde etan (C2H6), propan (C3H8), bütan (C4H10) ağırlıklı olmak üzere diğer hidrokarbonları da ihtiva eden bir yakıt türü olan LNG, sıvılaştırma prosesi esnasında içindeki oksijen, karbondioksit, kükürt bileşenleri ve sudan arındırıldığı için boru hattı doğal gaza göre daha saf ve yüksek verimli bir yakıttır.

Avantajları

Tüm enerji ihtiyacını tek bir merkezden karşılayabilme

Otomatik kontrolle donatılmış depolama sistemi dizaynıyla minimum arıza riski

7/24 kesintisiz teknik servis hizmeti

Uzun mesafelere taşıma ve ikmal kolaylığı

Enerjiyi kolay ve efektif stoklama kabiliyeti

Yaygın kullanım alanı

Doğayla dost

Sistem LNG ile çalışacak yakıcı cihazlarda büyük çapta otomatik kontrol imkanı

Baca gazlarındaki ısıdan maksimum faydalanmayla yüksek ısıl verim

Düşük ortam sıcaklıklarında dahi yüksek yakıt performansı

Alternatif yakıtlara göre avantajlı fiyat

DEPOLAMA VE NAKLİYE

LNG'nin depolanması ve nakliyesi zordur. Öncelikle hava ile yaptığı ısı alışverişi izolasyon ile engellenir ve tanklarda ortalama 25 bar basınç vardır. Nakliyesi zor olmasına rağmen kirlilik oranı düşük olduğu için çevreyi kirletmez ve ticari yönden tasarruf sağlar.