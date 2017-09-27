Maaşlara yüzde 3.4 zam

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarının artacağı Ocak ayını heyecanla beklerken; zam oranı konusunda ipucu geldi. 2018-2020 Orta Vadeli Program'da 2017 yılı enflasyon hedefi yüzde 9.5 olarak belirlendi. Bu hedefe göre; 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon, yani emeklilerin Ocak ayı zammı yüzde 3.4 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarını enflasyon belirliyor.

Emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın önceki gün yaptığı açıklamalar zam oranı konusunda ipucunu verdi. 2018- 2020 Orta Vadeli Program'ın bugün açıklanacağını anlatan Yıldırım, enflasyonda 2017'de yüzde 9.5 hedefi konulduğunu kaydetti. Eğer 2017 enflasyonu yüzde 9.5 olarak gerçekleşirse, 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.4 olacak.

Eğer 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 3.4 olarak gerçekleşirse, memurlar ve memur emeklilerine Ocak'ta fark olmayacak. Memurlar ve memur emeklilerinin maaşına sadece yüzde 4'lük toplu sözleşme zammı yansıtılacak. Ocak'ta enflasyon farkı olması için, 2017'nin ikinci yarısında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4'ü aşması gerekiyor. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin kesin zam oranı, memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alıp almayacağı 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak verilerle ortaya çıkacak..