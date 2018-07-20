Maduro’dan Türkiye’ye altın jesti

Türkiye’de rafine edilen altın daha sonrasında tekrar Venezuela Merkez Bankası’nın varlık portföyüne dahil ediliyor. Venezuela Madencilik Bakanı Victor Cano, kamu maden şirketleriyle küçük maden işletmelerinin Venezuela’da çıkardıkları altını işlenmesi ve altın paraya çevrilmesi için Türkiye’ye yolladığını söyledi. Cano, “Eskiden sertifikalandırma süreci İsviçre’de yapılırdı, artık yapmıyoruz. Bu süreç artık müttefik ülkelerde yapılıyor. İsviçre’ye altını yolladığınızı, onların da yaptırımlar yüzünden altınınızı tuttuğunu düşünün” dedi. Cano, Türkiye ile Venezuela’nın bu yıl altın işlemek üzere anlaşma imzaladığını bildirirken anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi vermedi. Anlaşmanın Venezuela Merkez Bankası ile Türkiye arasında imzalandığını kaydeden Cano, yasadışı bir durum olmadığını söyledi. Altının Venezuela’da çıkarılarak sertifikalandırıldığını kaydeden Cano altının hem ithalatında hem de ihracatında uluslararası yönetmeliklere ve taşımacılık kurallarına uyulduğunu söyledi. Cano, Türk şirket delegasyonunun altın işleme anlaşmasının detaylarına görüşmek üzere Caracas’ı ziyaret ettiğini bildirdi. Venezuela’nın altın işleme kapasitesinin olmadığını hatırlatan Cano, Çin ve Rusya’nın da Venezuela altının işlenmesiyle ilgilendiğini söyledi. Cano bu işleme katılan Türk şirketlerinin adlarını ve rafine edilen altının miktarını açıklamadı.

ABD yaptırım uyguluyor