Mağarası için imar barışı başvurusu yaptı
İstanbul Boğazı, Tarihi Yarımada ve Gelibolu haricindeki yapılar İmar Barışı kapsamına girerken, Hasankeyf’te bir vatandaş Helenistik döneme ait mağara için İmar Barışı’na başvurdu.
Türkiye’de 15 milyon kaçak yapının yasallaşması için çıkarılan ve İstanbul Boğazı, Tarihi Yarımada ile Gelibolu dışındaki tüm yapıları kapsayan İmar Barışı için en çarpıcı başvuru Batman’ın Hasankeyf ilçesinden geldi. Mehmet Tilki (69) isimli vatandaş Helenistik döneme ait olduğu belirtilen mağarasının iskanı için imar barışı başvurusu yaptı. Tilki, “Mağaramda televizyon ve buzdolabı var. Mutfak eşyalarım elektrikle çalışıyor. Doğup, büyüdüğüm mağaramın, diğer kaçak yapılar gibi kayıt altına alınmasını istiyorum. Kışın sıcak, yazın da serin olan mağaramı modern konutlara bile değişmem” dedi.
SU ABONELİĞİ DE VAR
Tarihi Hasankeyf ilçesindeki 150 yıllık olduğu değerlendirilen mağarada yaşayan, 8 çocuk sahibi Tilki, mağaranın kayıt altına alınıp, iskan verilmesi için e-devlet üzerinden imar barışı başvurusu yaptı. Dedesinden kendisine kaldığını anlatan Tilki, elektrik ve su bağlattığını söyledi. Mağarasına yapı kayıt belgesi alabilmek imar barışından yararlanmak istediğini dile getiren Tilki, mağaranın, dedesinin olduğuna dair Osmanlı döneminden kalma belgeler olduğunu kaydetti. ilki, “Ailemin bir bölümü Adana’da yaşıyor. Ben ise buradaki mağaramda kalıyorum. Ilısu Barajı, Hasankeyf’in eski yerleşim biriminin bir bölümünü sular altına bırakacak. Mağaram, baraj suları dışında kalıyor. Evim olan mağaramın, kayıt altına alınmasını istiyorum. Mağaramın su ve elektrik aboneliği de var” dedi.
EŞYASI İÇİNDE
Hasankeyf eski yerleşim bölgesindeki Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan mağarasına, gözü gibi baktığını belirten Mehmet Tilki, “Mağaramda televizyon ve buzdolabı da var. Mutfak eşyalarım elektrikle çalışıyor. Akşamları mağaramda keyifle televizyonumu izliyorum. Kışın sıcak, yazın da serin olan mağaramı modern konutlara bile değişmem. Çünkü burada mutluyum. Doğup, büyüdüğüm mağaramın da diğer kaçak yapılar gibi kayıt altına alınmasını istiyorum. İmar barışından faydalanmak için yapı kayıt belgesi e-devlet üzerinden başvurdum. Umarım, bu talebim yerine getirilir. Çünkü gözüm gibi baktığım mağaramdan kopmak istemiyorum. Halen konut olarak kullandığım mağaranın da diğer yapılar statüsünde değerlendirilmesi gerek” diye konuştu.
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