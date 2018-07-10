Mağarası için imar barışı başvurusu yaptı

Türkiye’de 15 milyon kaçak yapının yasallaşması için çıkarılan ve İstanbul Boğazı, Tarihi Yarımada ile Gelibolu dışındaki tüm yapıları kapsayan İmar Barışı için en çarpıcı başvuru Batman’ın Hasankeyf ilçesinden geldi. Mehmet Tilki (69) isimli vatandaş Helenistik döneme ait olduğu belirtilen mağarasının iskanı için imar barışı başvurusu yaptı. Tilki, “Mağaramda televizyon ve buzdolabı var. Mutfak eşyalarım elektrikle çalışıyor. Doğup, büyüdüğüm mağaramın, diğer kaçak yapılar gibi kayıt altına alınmasını istiyorum. Kışın sıcak, yazın da serin olan mağaramı modern konutlara bile değişmem” dedi.

SU ABONELİĞİ DE VAR

Tarihi Hasankeyf ilçesindeki 150 yıllık olduğu değerlendirilen mağarada yaşayan, 8 çocuk sahibi Tilki, mağaranın kayıt altına alınıp, iskan verilmesi için e-devlet üzerinden imar barışı başvurusu yaptı. Dedesinden kendisine kaldığını anlatan Tilki, elektrik ve su bağlattığını söyledi. Mağarasına yapı kayıt belgesi alabilmek imar barışından yararlanmak istediğini dile getiren Tilki, mağaranın, dedesinin olduğuna dair Osmanlı döneminden kalma belgeler olduğunu kaydetti. ilki, “Ailemin bir bölümü Adana’da yaşıyor. Ben ise buradaki mağaramda kalıyorum. Ilısu Barajı, Hasankeyf’in eski yerleşim biriminin bir bölümünü sular altına bırakacak. Mağaram, baraj suları dışında kalıyor. Evim olan mağaramın, kayıt altına alınmasını istiyorum. Mağaramın su ve elektrik aboneliği de var” dedi.