Makine ihracatında yüzde 20 artış beklentisi

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, 2017 yılı sonunda 14,9 milyar dolar ihracat yapan makine sektörünün ihracatını artırmayı hedeflediğini belirterek, "Makine sektöründe ihracatın yüzde 27,5 artarak 2,8 milyar dolara ulaştığı yılın ilk üç ayında cirolardaki artışın yüksek olduğunu görüyoruz. İhracatta bu yıl en az yüzde 20 artış bekliyoruz." dedi.

Geçen ay MAİB yönetim kurulu başkanlığına seçilen Karavelioğlu, AA muhabirinin sektöre ilişkin sorularını cevapladı.

Makine sanayisinde devam eden yatırımların neticesinde, TÜİK sanayi üretim verilerine göre, sektörün yılın ilk çeyrek döneminde yüzde 16 imalat artışı yaşadığını belirten Karavelioğlu, "Yılın ilk çeyreğinde görülen yüzde 16 imalat artışında hem iç talep hem de dış talepteki yoğunlaşma etkili oldu.

Yurt içinde uzun süre sonra özel sektör makine talebinde bir hareketlenme olsa da üretim artışında esas etkinin ihracattan geldiğini söyleyebiliriz. Makine sektöründe ihracatın yüzde 27,5 artarak 2,8 milyar dolara ulaştığı yılın ilk üç ayında istihdam alanında da sınırlı da olsa bir artış yaşandı. Aynı süreçte cirolardaki artışın ise oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Bu yükselişte hem artan satışların hem de döviz kurlarındaki değişimle ihracattan elde edilen gelirin TL cinsinden yüksek olması etkili oldu." bilgilerini verdi.

2018 yılına yurt içinde yatırımların canlanacağı, ihracat pazarlarında da büyümenin ve makine yatırımlarının artacağı beklentisiyle girdiklerini hatırlatan Karavelioğlu, "İhracat pazarlarında ve ihracata ilişkin hedeflerimizde bir değişiklik bulunmuyor. İhracatta bu yıl en az yüzde 20 artış bekliyoruz. İç pazarda yatırımların ve makine talebinin seyri ilk çeyrekte beklendiği gibi oldu. Ancak yılın geri kalanı için erken seçim sonuçları ve sonrasında uygulanacak ekonomi politikaları önemli olacaktır." dedi.

"Sektörümüz büyük bir atılım gerçekleştirdi"

Karavelioğlu, Türk makine sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği pazarlarda yaşanan ekonomik büyümenin sektörün yıl sonu rakamlarına olumlu yansımasını beklediklerini ifade ederek, "Uluslararası pazardan daha fazla pay almayı hedefleyen Türkiye’nin Makinecileri’nin yıl sonunda 18 milyar dolar ihracata ulaşmasını bekliyoruz.

Dünya makine ticaretinin 2008-2009 döneminde yüzde 22, 2014-2015 döneminde de yüzde 10 düzeyinde düşüşler yaşadığnı aktaran Karavelioğlu şunlara dikkati çekti:

"Son 10 yılda uluslararası alanda geliştirdiği iş birlikleriyle pazar payını artırmayı başaran Türkiye’nin makinecileri ise ihracatta büyük bir yükseliş sergiledi. 2001 yılında 1,7 milyar dolar seviyesinde olan ihracatını 2017 yılı sonunda 9 katına çıkararak 14,9 milyar dolara taşıyan sektörümüz büyük bir atılım gerçekleştirdi.

Türkiye’nin toplam ihracatındaki payımızı yaklaşık 2 katına çıkararak yüzde 10’a taşıdığımız bu süreçte tesis ettiğimiz işbirliklerinin ihracattaki büyüme hızımızı daha da artıracağını düşünüyoruz. Türkiye’nin Makinecileri olarak temel beklentimiz, sektörümüzün kalite ve rekabet gücünü ileri seviyelere taşıyarak dünya makine ticaretinden daha fazla pay almaktır. Sektörel deneyimimiz, teknolojideki değişimlere hızlı adapte olan yenilikçi vizyonumuz bizleri bu hedeflere taşıyacak asli unsurlardır."

"Bağımsızlık mücadelesinde var gücümüzle yer almayı arzuluyoruz"

Karavelioğlu, "Makine imalat teknolojisi bir egemenlik unsurudur." diyerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Makineler her alanda mücadelenin kazandırıcısıdır. Kendi makinesini geliştiremeyen ülkeler sadece teknoloji ithal ederek ilerleyemezler. Bu ülkelerin toplumları kendi refahlarından çok, ileri ülkeleri zengin etmek üzere ter dökmeye mahkum olur.

Türkiye’nin Makinecilerinin sorumluluğu bu yüzden büyüktür, hiç bitmeyecek görevleri bu yüzden zorludur. Bizler son yıllardaki başarımızın pekiştirdiği özgüvenle, ülkemizin kalkınma ve bağımsızlık mücadelesinde var gücümüzle yer almayı, giderek yükselen bir azim ve hatta hırsla arzuluyoruz."

"Kurumsallaşmaya katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Makinecilerin sektörel ortak kültürlerinin,Türkiye'nin geleceği için duydukları büyük sorumlulukla daha fazla çalışma sorumluluğu getirdiğini anlatan Karavelioğlu, "Yeni yönetim kurulu dönemimizde de sektör tecrübemizii geliştirmek ve sektörün tüm aktörleriyle iş birliği içinde kurumsallaşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz." yorumunu yaptı.