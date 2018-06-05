Makine sektörü, yılın ilk 5 ayında ihracatını yüzde 24 artışla 7 milyar dolara çıkardı

Türkiye, mayısta aylık bazda tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşırken, makine sektörü bu yılın ilk 5 ayında toplam ihracatını 7 milyar dolara çıkardı.



Makine İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 5 ayında ihracatını en fazla artıran sektörlerden biri Türk makine sanayisi oldu. Söz konusu dönemde yüzde 24 artışla ihracatını 7 milyar dolara yükselten sektör, Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payını 10,3'e çıkardı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Almanya, ABD, İngiltere ve İtalya gibi makine sektörünün önde gelen pazarlarında yüzde 20 ila yüzde 30 arasında değişen büyüme oranlarına ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Dünya genelinde yatırımlardaki durağanlığın artık geride kaldığını, özellikle imalat sanayisinde faaliyet gösteren sektörlerin canlanmaya başladığını görüyoruz. Makine ve teçhizat yatırımlarına tekrar ağırlık verildiği bu dönemde, Türk makinelerine yoğun bir ilgi var. Almanya'ya ihracatımız şimdiden 1 milyar doları geçti. Rusya gibi stratejik pazarlara yaptığımız ihracattaki artış yüzde 58'e ulaştı."



"Sektörün hedefi yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmak"



Kutlu Karavelioğlu, sektörün yoğun talep artışı yaşadığı bu dönemde en önemli verilerden birinin birim fiyatlardaki yükseliş olduğuna dikkati çekerek, "Makine ihracatında miktar bazında artış yüzde 10 seviyesinde gerçekleşirken, değer bazında artış yüzde 24'e ulaştı. Döviz kurundaki dalgalanmaların etkilerini gördüğümüz bu dönemde, kilogram başına birim fiyatımızın 5,9 dolardan 6,4'e yükselmesi, yani yaklaşık yüzde 10 artması çok olumlu bir göstergedir. Türkiye'nin, toplam ihracatı içinde yüksek teknolojili ürünlerin payını artıma hedef ve vizyonuna katkıda bulunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



Makine sektörünün tek bir ülkeye bağlı kalmadan tüm ihracat pazarlarında artış sağlarken, tüm alt sektörlerde de yoğun bir yükseliş içinde olduğunu belirten Karavelioğlu, "Sektör geneline baktığımızda, tüm ürün gruplarında bir hareketlilik söz konusu olduğunu, motor ve aksamları ihracatının 1 milyar dolar seviyesini aştığını, klima ve soğutma makineleri ihracatının ise 1 milyar dolar eşiğine ulaştığını görüyoruz. Tüm alt sektörlerimizle iş birliği içinde, yıl sonunda 18 milyar dolar makine ihracatı hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.