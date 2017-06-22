Maliye Bakanı Ağbal: 4.3 milyarlık borç yapılandırıldı

Bakan Ağbal'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Kimse vergi dairesine gelmek zorunda değil. İnternetten müracaatta bayram tatili yok. Vatandaşlarımız bayram süresi içerisinde de vergi ve kurum borçlarını internetten yapılandırabilirler. Vatandaşlarımız genelde başvurularını son günlere bırakırlar. Haziran ayı yeniden yapılandırma ayı. Vatandaşlarımız başvurularını yapabilecekler ama ödemelerini Temmuz ayı sonuna kadar yapabilecekler. 30 Haziran'a kadar mutlaka kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak için başvurularını yapsınlar, ödemeleri için 1 ay zamanları olacak. Bu arada vergi daireleri gece 24.00'e kadar açık olacak. Teyakkuz halindeyiz. Özellikle vergi dairelerimzi, Bakanlığımız mükelleflerimizin hizmetinde.

VATANDAŞLARIMIZDAN REKOR BAŞVURU VAR

Vatandaşlarımız kampanyaya büyük rağbet gösteriyor. Şu anda 4.3 milyar lira alacağın yapılandırılması için vatandaşlarımız müracaat etti. Dün akşam itibarıyla 4.3 milyar liralık alacak yapılandırıldı. Yaklaşık 1 milyon 103 bin dilekçe aldık. Bizim Yeni Yapılandırma Kanunu kapsamında 30 milyar lira alacak var. Toplam 54.6 milyar liralık bir alacağın yapılandırılmasından bahsediyoruz.

HÜKÜMET OLARAK DÖNEN ÇARKLARI HIZLANDIRMAYA BAŞLADIK

Türkiye ekonomisi büyük sınavdan geçti ve başarıyla geçen bir ülke oldu. 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrasında birçok kesim darbe sonrasında Türkiye'nin toparlanamayacağını iddia etti. Bir sürü kriz senaryosu üretildi. Hükümet olarak sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün meselede Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerinin sağlam olduğunu, krizin aşılacağını söyledik. Hükümet olarak krizi isabetli kararlar almak suretiyle ekonomideki dönen çarkları hızlandırmaya başladık.

ALDIĞIMIZ TEDBİRLERLE EKONOMİMİZ DAHA DA BÜYÜYECEK

2017'nin ilk çeyreği 2016'nın son çeyreğinden daha iyi olacak diyorduk. Şimdi de şunu söylüyoruz 2017'nin ikinci çeyreği 2017'nin birinci çeyreğinden daha iyi olacak. Aldığımız tedbirlerin bir kısmı büyük ölçüde 2017'nin Ocak ve Şubat aylarında alınan tedbirlerden oluşuyor. 2017'nin ilk çeyreğindeki büyüme Eylül, Ekim aylarında aldığımız tedbirlein yansımasıdır. Özellikle 2017'de Ocak ve Şubat'ta aldığımız tedbirlerle büyümenin daha da artacağı bir gerçek.

YATARIM VE İSTİHDAM EKONOMİYİ BÜYÜTEN İKİ DİNAMİK OLACAK

Fitch bir değerlendirme yapmış, bence büyümeyi daha da yukarı çekecekler, yeni bir revize yapacaklar. Türkiye büyük sınavı başarıyla geçti, ekonominin temellerinin ne kadar sağlam olduğunu gösterdi. Büyümenin ihracat tarafından desteklenerek büyüme kalitesini ortaya koydu. Yüksek istihdam, yüksek büyüme birlikte gitmesi gereken ve Türkiye ekonomisini büyüten temel iki dinamik olacaktır. Özellikle, yatırım ve istihdamın artması için birçok tedbir aldık, bundan sonra da teşvik edeceğiz. Türkiye kendi değerlendirmesini kendi performansıyla zaten ortaya koyuyor.

16 NİSAN SONRASINDA SİYASİ BELİRSİZLİK ORTADAN KALKTI

16 Nisan referandumunun ülke yönetimine getirdiği değişiklik orta ve uzun vadede kendini gösterecek. Kısa vadede siyasi belirsizlikler tamamen ortadan kalktı. Türkiye şu anda uyum yasalarına ve reform düzenlemelerine odaklandı. Herkes rahatladı. Türkiye ile ilgili dışarıdaki beklentiler ve raporların hikayesi değişti. Türkiye şu anda olumlu hikayesi olan birkaç ülkeden birisi. Kredi değerlendirme kuruluşları kendileri bilirler. Ya Türkiye ile uyumlu şekilde kendi güvenirlikleri arttıracaklardır.

VARLIK BARIŞI UYGULAMASI 30 HAZİRAN'DA SONA ERİYOR

Özellikle Avrupa'da, farklı yerlerde tamamen yasal ortam içinde sahip olunan malların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin bir ilgi ve alakayı görüyoruz. Uygulama 30 Haziran'da sona erecek. Kimseye getirdikleri varlıklar nedeniyle herhangi bir soru sorulmayacak. Bu varlıkların ekonomiye kazandırılmasını bekliyoruz. Müracaatlar devam ediyor. Son 8 gün kaldı. Yurtdışındaki vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoum, bu varlığınızı Türkiye'ye güven içinde getirebilirsiniz.

KDV KANUNUYLA İLGİLİ ÇOK KAPSAMLI ÇALIŞMA YAPIYORUZ

KDV Kanunu ile ilgili kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Yasal düzenlemeyi nerede yanlış, eksik varsa, düzeltilmesi gereken bir husus varsa düzelteceğiz. Temel çıkış noktası: KDV esasen tüketimi vergilendiren bir vergidir. Yatırımı ihracatı doğrudan vergilendirmez. KDV Kanunu'nda yatırımı, üretimi olumsuz etkilememesi için bir çalışma başlattık. STK'larla istişare halindeyiz. TÜSİAD, MÜSİAD, İTO, ATO ve diğerlerine şunu söyledik; çok olumlu perspektifte uygulamaları gözden geçirelim ve KDV bir yük olmaktan çıksın ve sadece tüketimi vergilendirmede olsun.