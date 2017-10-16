Maliye Bakanı Ağbal: Reel sektöre 37 milyar lira kaynak sağlanacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, merkezi yönetim bütçesinin eylülde 6,4 milyar lira, ocak-eylül döneminde ise 31,6 milyar lira açık verdiğini bildirdi.

Ağbal, "Ocak-Eylül 2017 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları, 2017 Yılsonu Bütçe Gerçekleşme Tahmini ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı" konulu basın toplantısında, eylül ayı merkezi yönetim bütçe açığının geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında 16,9 milyar liradan 6,4 milyar liraya gerilediğini ifade etti.

Bütçe giderlerinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artışla 54,4 milyar lira olduğuna işaret eden Ağbal, faiz hariç bütçe giderlerinin yüzde 1,6 azalışla 46 milyar lira, faiz giderlerinin 8,4 milyar lira, bütçe gelirlerinin yüzde 32,9 artışla 48 milyar lira, vergi gelirlerinin ise yüzde 35,5 artışla 41,8 milyar lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Ağbal, ocak-eylül dönemine ilişkin bütçe açığının ise 31,6 milyar lira olduğunu belirterek, bütçe giderlerinin 488,2 milyar lira, faiz hariç giderlerin 441,6 milyar lira, faiz giderlerinin 46,6 milyar lira, bütçe gelirlerinin 456,6 milyar lira, vergi gelirlerinin ise 385,3 milyar lira olduğunu açıkladı.

Yılın başında bütçe açığı hedefi olarak 47 milyar liralık hedef belirlediklerini anımsatan Ağbal, "En son Orta Vadeli Program'da revize ettiğimiz yıl sonu bütçe açığı hedefi ise 61,7 milyardı. Dolayısıyla 9 ayda gerçekleşen bütçe sonuçlarımız, revize edilmiş bütçe açığı hedefimizin yarısı düzeyindedir. İnanıyorum ki önümüzdeki aylarda bütçenin gelir tarafında daha ılımlı bir gelişme kaydedeceğiz. Bu anlamda bütçe gelir performansımız artacak. Harcamalarla ilgili gerekli çabaları göstermek suretiyle harcamalarımızı kontrol altında tutacağız. Umut ediyorum ki yıl sonunda bütçe açığı bu yılki hedefimizden daha düşük şekilde gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'nin 2018 yılı merkezi yönetim bütçe giderlerinin 762,8 milyar lira, bütçe gelirlerinin 696,8 milyar lira, vergi gelirlerinin 599,4 milyar lira, bütçe açığının ise 65,9 milyar lira olarak öngörüldüğünü bildirdi.

Ağbal, "Ocak-Eylül 2017 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları, 2017 Yılsonu Bütçe Gerçekleşme Tahmini ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı" konulu basın toplantısında, 2018 bütçesinin AK Parti hükümetleri tarafından hazırlanan 16. bütçe olduğunu ifade etti.

Naci Ağbal, 2018 bütçesinin, Orta Vadeli Program'da (OVP) açıkladıkları ekonomik, mali ve sosyal hedeflere uyumlu olacak şekilde hazırladıklarını dile getirerek, Türkiye'nin 2018 yılı bütçe giderlerinin 762,8 milyar lira, faiz hariç giderlerinin 691,1 milyar lira, bütçe gelirlerinin 696,8 milyar lira, vergi gelirlerinin 599,4 milyar lira, bütçe açığının 65,9 milyar lira, faiz dışı fazlanın ise 5,8 milyar lira olarak öngörüldüğünü aktardı.

Bu hedefler doğrultusunda 2018 bütçe açığının, milli gelire oranının yüzde 1,9 olmasını öngördüklerini dile getiren Ağbal, gelecek yılın bütçesinin, bundan önceki bütçelerde olduğu gibi ekonomik büyümeyi, istihdamı ve vatandaşa hizmeti esas alan bir bütçe olacağını söyledi.

Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve her bir vatandaş için ulaşılabilir kılmayı hedeflediklerini anlatan Ağbal, merkezi yönetim bütçesinden 2018'de sağlığa 127 milyar lira kaynak ayırdıklarını dile getirdi. Ağbal, 2002'de yüzde 11,3 olan sağlık harcamalarının bütçe içindeki payını da 2018'de yaklaşık yüzde 17'ye yükselttiklerini açıkladı.

Özel sektörün yenilikçi ve üretken yapılarını destekleyecek alt yapı yatırımlarına 2018'de de kaynak ayırmaya devam edeceklerine işaret eden Ağbal, geçen yıla göre yatırım ödeneklerini yüzde 10 artırarak 85 milyar liraya çıkaracaklarını dile getirdi. Ağbal, 2002'de yüzde 5,5 olan yatırım harcamalarının bütçe içindeki payını 2018'de yüzde 11,2'ye çıkacağını anlattı.

Ağbal, söz konusu dönemde faiz harcamalarının bütçedeki payı yüzde 43,2'den yüzde 9,4'e inerken eğitim,sağlık ve altyapı harcamalarında tüm oranların iki katına çıktğına dikkati çekti.

- Kamu yatırımlarında ulaştırma ilk sırada

Kamu yatırımlarında en yüksek payın 25,5 milyar lira ile ulaştırma sektörüne ayrıldığını dile getiren Ağbal, eğitim yatırımları için 14,3 milyar lira, tarım sektöründeki yatırımlar için 10,1 milyar lira, sağlık sektöründeki yatırımlar için 8,5 milyar lira kaynak tahsis edildiğini söyledi.

Ağbal, merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamaların toplamda 85,1 milyar lira olduğuna dikkati çekerek, kamunun 2018 yılında toplam 141 milyar lira yatırım harcaması yapacağını ifade etti.

Kamunun 2018'de yapacağı yatırımlarla büyümeye ciddi anlamda destek vereceğini belirten Ağbal, "Hükümetlerimiz döneminde ekonomik büyüme sayesinde elde ettiğimiz refah artışını sosyal yardım programlarımızla toplumun tüm kesimlerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Sosyal yardım programlarını artırdık, çeşitlendirdik. 2018'de merkezi yönetim bütçesinden sosyal harcamalara 50,8 milyar lira doğrudan doğruya sosyal devlet uygulamaları kapsamında kaynak ayırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, 2018 itibarıyla bütçeden tarıma ayrılan kaynağın yaklaşık 30 milyar lira olacağını açıklayarak, bunun yaklaşık 15 milyar lirasının tarımsal destekleme programları, 10 milyar lirasının tarım yatırımları, yaklaşık 5 milyar lirasının ise tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, ihracat ve tarımsal KİT'lerin finansmanı için tahsis edileceğini kaydetti.

- "Reel sektöre 37 milyar lira kaynak sağlanacak"

Reel sektör desteklerine 2018 yılında da devam edileceğini dile getiren Ağbal, son üç yılda reel sektöre farklı kanallardan destek sağladıklarını anlattı. Ağbal, bu kapsamda, gelecek yıl reel sektöre doğrudan nakit destek olarak 37 milyar lira kaynak kullandırılacığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"2008'den bu yana sosyal güvenlik kurumlarına iş verenlerimizin ödemek durumunda olduğu işveren sigorta primlerinin 5 puanını devlet olarak biz karşılıyoruz. 2018'de 5 puan desteğine devam ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken prim olarak özel sektörün ödeyeceği 20 milyar lirayı devlet olarak biz üstleneceğiz. Kredi Garanti Fonu, özel sektörün, reel sektörün krediye erişiminin önündeki engelleri kaldırdı ve bu dönemde ciddi anlamda kredi genişlemesi yaşadık. Kredi Garanti Fonu üzerinden 350 bin işletmeye 196,7 milyar lira kefalet sağlanmış durumda. Kredi Garanti Fonu uygulamaları kapsamında bugüne kadar oluşturulan kredi hacmi 219 milyar liraya ulaştı. Kredi Garanti Fonu'ndan kullandırdığımız tüm kefalet tutarı üzerinden 2018'de bütçemizde 3 milyar lira kaynak ayırdık. Bu tutar reel sektörümüzün karşılaşacağı kredi risklerinin teminatı olarak devlet tarafından karşılanmış olacak."