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Maliye Bakanı Ağbal: Vergi indirimler amacını karşıladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekonomi gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

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A Haber’e konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
 
Terörle mücadelede kararlılık ekonomide başarı getiriyor.
 
Kur tahmini ile ekonomici olunmuyor.
 
Yapılan vergi indirimler amacını karşıladı. Sektörlerde canlanma oldu.
 
Kamu harcamalarında tasarruf ve üretkenlik yapacağız.
 
Vergi indirimleriyle yoluyla talebi canlandırmaya gerek kalmadı.
 
Mobilya, beyaz eşya ve konutta vergi indirimleri geçici vergi indirimleridir, indirimler amacı karşıladı
 
Vergilerle ilgili herhengi bir düzenleme yapmak gündemimizde yok.
 
KDV ile ilgili bir oran indirimi asla söz konusu değil
 
KDV reformu yapacağız. Yüzde 18 oranında indirim olmayacak
 
Eylül sonuna kadar 3 yıllık planları kamuoyu ile paylaşacağız.
 
Büyüme rakamlarındaki yükseliş sürecek. Türkiye kendisini göstererek, büyüme hikayesini orta vadede de sürdürecek yeni bir ivmeye girmiş oldu.
 
Finansal piyasalar gayet iyi, kur normal seviyelere indi. Kura ilişkin tahmin söylemek yanlış iştir. Herkes işine gücüne baksın.

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