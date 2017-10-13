Maliye Bakanı Ağbal'dan MTV açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısının, önergeyle "MTV oranını yüzde 40'dan yüzde 25'e düşüren" maddesi üzerinde açıklamalarda bulundu.

Naci Ağbal, 1 Ocak 2018'den itibaren alınan yeni araçlarda motor silindir hacmi ve aracın yaşının yanında, aracın değerini de vergileme ölçütü olarak sisteme kattıklarını söyledi.

Bakan Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018 yılında uygulanacak tarifeye, 1 Ocak 2018 yılından itibaren alınacak araçlar için yeni bir sütun ekliyoruz, aracın değeri sütunu. Örnek vereyim: 1600 cc bir aracın vergisiz değeri 40 bin liranın altındaysa MTV'ye ekstra bir artış gelmeyecek ama aracın değeri 40 bin liradan fazla 70 bin liradan az ise bu yeni oluşturduğumuz tarifede o aracın vergisini yüzde 10 artırımlı uyguluyoruz çünkü artan oranlı yeni bir tarifeye geçiyoruz. Aracın vergisiz değeri 70 bin lirayı da aşıyorsa 40 bin liranın altındaki araçlara göre yüzde 20 artırıyoruz. Tarifeye bakacak olursak 1301-1600 cc arası 40 bin liraya aşmayan araçlar için MTV bin 294 lira olacak ama 1 Ocak 2018'den sonra alınan yeni aracın değeri 40 bin lirayı aşıyorsa o aracın MTV'si bin 423 lira olacak. Eğer aracın değeri 70 bin lirayı da aşıyorsa MTV bin 553 lira olacak. Dolayısıyla değer bazlı yeni bir vergileme sistemine geçiyoruz. Şu söylenemez: Bu araçlar için yeniden değerleme oranının üzerinde, 10 puanın da üzerinde yeni bir zam yapılmıyor. Biz yepyeni vergileme sistemine geçiyoruz, değer bazlı vergileme sistemi."

Maliye Bakanı Ağbal, değer bazlı vergileme sistemini geçen sene ÖTV'de getirdiklerini belirterek "Normalde 1600 cc araçlarda ÖTV oranı yüzde 60 ama biz demiştik ki 'Eğer aracın değeri 40 bin liradan az ise ÖTV oranı yüzde 45, 40 bin ila 70 bin lira arasında ise yüzde 50, 70 bin liradan yukarıda ise yüzde 60 demiştik. Yani şunu getirmiştik aracın değeri arttıkça ödenen ÖTV'nin oranı da artıyor." diye konuştu.

"2018 öncesi araçlar için başka bir tarife, 2018 sonrası için başka tarife"

MTV'nin uluslararası vergi literatüründe "servet vergisi" olduğunu belirten Ağbal, şöyle konuştu:

"İki kişi aynı anda araç alıyorlar. Birisi 50 bin liraya alıyor, diğeri 200 bin liraya alıyor. Şu andaki mevcut sisteme bakarsanız, 50 bin liraya aracı alanla 200 bin liraya alanın ödediği vergi bin 294 lira. Aracın değerine orantıladığınız zaman, pahalı aracı alan aslında MTV'yi orantı olarak daha düşük alıyor. Burada, vergi adaleti bakımından tersine artan oranlılığı gidermek için iki kalemi getirdik. Burada da ÖTV Kanunu'ndaki sistemi getirdik. Böylelikle MTV servet vergisi olarak, tersine artan oranlı bir sistemde yumuşatılmış bir şekilde düz oranlı vergiye gidiyor. Yüzde 10 ve yüzde 20 eşiklerinde bile, hala bence tersine artan oranlının derecesi düşüyor veya düz oranlıya doğru geliyoruz.

Vergi adaleti bakımından böyle bir düzeltmeyi bir defa yapıyoruz. Bundan sonraki yıllarda, 1 Ocak 2018'den önceki araçlar için geçici maddedeki tarife uygulanmaya devam edilecek. Yani 1 Ocak 2018'den önce edinilen araçlarla ilgili hiçbir şekilde yüzde 10 ve yüzde 20 artırımlı vergi oranı asla uygulanmayacak. Bu araçlar için kazanılmış hak olarak eski sistem uygulanmaya devam edilecek ama 1 Ocak 2018'den itibaren yeni edinilen araçlarda, düz oranlı vergilemeye yakınlaşan bir sistemle yeni bir tarifeye geçiyoruz. Böylelikle 2018 öncesi araçlar için başka bir tarife, 2018 sonrası için başka bir tarife."