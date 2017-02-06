Manavgat’ta 8 turizm arazisi Varlık Fonu'na devredildi

Avrupa Birliği ABD kararını verdi: Trump'lı ya da Trump'sız...

AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Trump'lı ya da Trump'sız, AB kendi yolunda ilerleyecek. Hedeflerimiz net. Son gelişmelere rağmen, Avrupa, kıtada ve dünyadaki iddialı rolünü oynamayı sürdürmeli." dedi.