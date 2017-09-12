Mar Yapı İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Robert Varon; "Rakamlar ekonominin güçlenerek önümüzdeki dönemde daha da iyi olacağına işaret ediyor."
“TÜİK'in açıklamış olduğu büyüme rakamının beklentiler doğrultusunda olması memnuniyet verici. Bu gösterge ekonominin güçlenerek önümüzdeki dönemde daha da iyi olacağına işaret ediyor.
Devlet desteklerinin ekonominin canlanmasında ne kadar önemli olduğunun görüldüğü bir periyodu geride bırakıyoruz. Bunun en büyük kanıtlarından biri %6,8 büyüme oranı ile Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat sektörü diyebiliriz. Öte yandan KDV avantajı ve KGF gibi desteklerin de sektörümüze ciddi bir enerji getirdiğini söylemek gerekiyor.
Sonuç olarak sektörümüz özelinde gösterilen performans umut verici bir tablo ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu performans Tüketici Güven Endeksi'nde de karşılığını bulacaktır ve sektördeki hareketlenme artacaktır diye düşünüyorum.”
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