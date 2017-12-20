Mardin’e 660 milyon TL’lik yatırım

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Mardin’de Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan 660 milyon TL’lik “Mardin Depolaması Cazibe Sulaması” ve “Depolaması Cazibe Sulaması Ana Kanalı” tesislerinin temel atma törenine katıldı. Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılan törende konuşan Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın Mardin’e ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdiğini belirtti. 660 milyon TL’lik iki yatırım için kente geldiklerini ifade eden Eroğlu, “Bu küçük bir rakam değil. Eskiden bunlar telaffuz bile edilmezdi. Ama şimdi biz, cumhurbaşkanı ve başbakan falan değil, biz sade bir şekilde açılışını gerçekleştiriyoruz. Büyük yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Sulama ve içme suyu projelerinde çok büyük adımlar attık. Cumhurbaşkanımız, başbakanlığı döneminde ‘GAP çok yavaş gidiyor’ dedi. Kendisi 2008’in mayısında 1. GAP Eylem Planı’nı açıkladı. Böylece ödenekler arttı. Biz de yıldırım hızı ile tesisleri yapmaya başladık. Çok büyük mesafe kat ettik. Aşağı yukarı yapacağımız baraj göletlerin yüzde 85’i bitti. İçme suyu çalışmalarını yüzde 95’i bitti” diye konuştu.

Törene, Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti Milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Orman Genel Müdürü Bekir Karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş ve Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça da katıldı.