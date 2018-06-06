Marka liginde şampiyon THY

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in araştırmasına göre, 2 milyar 42 milyon dolarlık değeriyle ‘Türkiye’nin en değerli markası’ Türk Hava Yolları (THY) oldu. Araştırmaya göre THY’yi 1 milyar 907 milyon dolarlık marka değeriyle geçen yılın şampiyonu Türk Telekom takip etti. Listede üçüncü sırayı ise 1.8 milyar dolarlık marka değeri ile Turkcell alırken, Akbank 1 milyar 649 milyon dolarlık marka değeriyle 4’üncü, Garanti Bankası 1 milyar 584 milyon dolarlık değeriyle 5’inci sıraya yerleşti.

Söz konusu dönemde Ziraat Bankası’nın marka değeri yüzde 9’luk artışla 1 milyar 432 milyon dolara ulaştı ve kurum 6’ncı sıradaki yerini korudu. Ziraat Bankası’nı, 1 milyar 334 milyon dolar ile İş Bankası, 1 milyar 258 milyon dolar ile Arçelik, 937 milyon dolarla Yapı Kredi, 878 milyon dolarla Ford Otosan takip etti.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON

Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü listesine giremeyen Türk kulüplerine bakıldığında ise ülke sıralamasında Beşiktaş 121 milyon dolarlık marka değeri ile ilk sırada yer aldı. Türkiye’nin en değerli markaları arasında 40. sırada bulunan Beşiktaş’ı, 102 milyon dolarlık marka değeri ile Fenerbahçe, 74 milyon dolar ile Galatasaray, 33 milyon dolar ile Trabzonspor izledi. Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin uzun zamandır cari açık ile mücadele ettiğine dikkati çekerek, katma değerli ürün ve hizmet ihtiyacının önemine işaret etti. İlgüner, Türkiye’nin üretmesini bilen ancak bunları değerli kılmakta güçlük çeken bir ülke olduğunu ifade ederek, bunun temel nedeninin, kısa dönemli fiziki varlıklara bağlı düşünce sisteminin, uzun dönemli stratejik ve fiziki varlıklara bağlı olmayan sistemden daha fazla benimsenmesi olduğunu kaydetti. Katma değerli ürün denilince akla ilk gelen teknoloji ürünlerinin olduğunu anlatan İlgüner “Varlıklarını önce değerli hale getirmek hem kısa sürede mümkün olacak hem o süre içerisinde teknoloji alanında rekabet için gereken beşeri ve teknik donanıma sahip olmak kolaylaşacaktır”

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