Marketler şimdi de etiketlerle sahte indirim kampanyaları yapmaya başladı

Döviz kurundaki yükselişi bahane ederek fiyatlarına fahiş zam yapan ve gramaj oyunuyla örtülü fiyat artışı yapan fırsatçı marketler vatandaş tepki gösterip, hükümet ceza kesince yeni bir yöntem keşfetti. Marketlerde bu seferde 'sözde indirim harekatı' başladı. "Her gün düşük fiyat", "Bu markete özel", "Bu etiketi takip et", "Çok iyi fiyat" başlıklarıyla indirim algısı yaratmaya çalışan marketler, azalan tüketici ziyaretleri ve düşen sepet ortalamalarını bu şekilde yükseltmeye çalışıyor.

YAPILAN İNDİRİM SAHTE Mİ?

Tüketiciler marketlerin indirim yazılarının 'sahte' olduğunu belirtiyor. Patatesten domatese, makarnadan salçaya kadar aldıkları ürünlerde fiyatların artık günlük değiştiğini belirten tüketiciler, gramaj oyunundan sonra indirim oyunuyla vatandaşın yanıltıldığını söylüyor. Özellikle fiyatları artırıp sonra üzerini çizip 'indirim' yazan marketler, gerçek fiyatları vatandaşa indirimli gibi pazarlıyor.

ET FİYATLARI DÜŞTÜ

Marketlerde en dikkat çekenlerden biri de kırmızı et fiyatları. Şarbon haberleri nedeniyle kasap reyonlarına talep azalınca marketler de indirime sarıldı. Kıyma 46 liradan 34.50'ye indi. Kasaplar indirime rağmen ete rağbet olmadığını söyledi. Bazı yerli firmaların şarbon nedeniyle yüzde 100 doğal etiketiyle fiyatlara ekstra zam yaptığı gözlendi.

TİCARET BAKANLIĞI DENETLİYOR

Ticaret Bakanlığı, döviz kurundaki geçici dalgalanmaları bahane edip fiyatları artıran spekülatörlere yönelik 81 ilde eş zamanlı denetim başlatmıştı. Denetim ekipleri fiyatların aylık değişimlerini inceliyor. Normalin üzerindeki artışlarla ilgili işlem başlatılıyor. Denetimler 3 koldan gerçekleştiriliyor. Aykırılık tespit edilenlere cezai hükümler çerçevesinde yaptırım uygulanıyor

(Sabah)