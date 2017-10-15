Marmara'daki köprülere 'ring' geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "1915 Çanakkale, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri ile bunların tamamlayıcısı otoyol ve bölünmüş yollarla, güzergahındaki insanların, üretim yerleri, ham madde-mamul maddelerine kolay erişiminin sağlanması için 'ring' oluşturulacak." dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili de konuşan Arslan, İstanbul trafiğine girilmeden Ege'ye veya Batı Akdeniz'e inilmesini sağlayacağını söyledi.