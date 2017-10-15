Marmara'daki köprülere 'ring' geliyor
Ulaştırma Bakanı Arslan, Marmara'da köprü ve otoyolların çevresinde ring oluşturulması yönündeki plana dair bilgiler verdi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "1915 Çanakkale, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri ile bunların tamamlayıcısı otoyol ve bölünmüş yollarla, güzergahındaki insanların, üretim yerleri, ham madde-mamul maddelerine kolay erişiminin sağlanması için 'ring' oluşturulacak." dedi.
1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili de konuşan Arslan, İstanbul trafiğine girilmeden Ege'ye veya Batı Akdeniz'e inilmesini sağlayacağını söyledi.
Mevcut durumda zaman, akaryakıt ve karbondioksit salınımı anlamında bir kayıp yaşandığını dile getiren Arslan, "Halbuki siz, Avrupa'dan girdiğiniz an, Edirne'den, Tekirdağ'dan direkt Çanakkale'ye, oradan Ege'ye, Batı Akdeniz'e kadar inebileceksiniz. Hatta İç Anadolu'nun batısına da gidebileceksiniz çünkü kestirme bir güzergah. Bu anlamda çok önemli. Bunu ülkelerin ekonomisinin, sanayisinin, endüstrisinin büyümesi anlamında çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.
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