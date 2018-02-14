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'MARTI' projesi havadan görüntülendi

Kabataş'ta kanatları açık bir martı şeklinde tasarlandığı için 'Martı Projesi' olarak bilinen 'Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi' projesinde sona yaklaşıldı. Proje kapsamında martı figürü oluşmaya başlarken, devam eden çalışmalar havadan drone ile görüntülendi.

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Deniz trafiğini büyük oranda artırması planlanan proje kapsamında denize çakılan kazıklarla yaklaşık 650 metre boyunca 20 metrelik eninde bir alan kara haline getirilmişti.
 
MARTI PROJESİ’NDE İSKELELER TAMAMLANDI
 
Havadan çekilen görüntülerde, iskelelerin betonarme çalışmalarının tamamlandığı görüldü. İskelelerin yüksekliği şehrin silüetini bozmaması için 9,5 metreyi geçmeyecek şekilde tasarlanırken, proje sayesinde deniz otobüsü ve vapur iskeleleri yenilenmiş olacak.
 
ÜNİTELER YAPILACAK
 
Proje kapsamında uygun geçiş alanlarında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak büfe, pastane, gazete bayii gibi üniteler yapılması planlanıyor.
 
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
 
Görüntülerle alandaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği gözler önüne serildi. Kanatları açık bir martıya benzetildiği için "Martı Projesi" olarak adlandırılan proje alanının üzerinden geçen yüzlerce martının masmavi denizle birleşen görüntüsü de havadan çekilen görüntülere yansıdı.
 
GEMİ KAPASİTESİ 22'YE ÇIKACAK
 
2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan proje bittiğinde önceden 12 olan gemi kapasitesi 22'ye çıkacak. Proje kapsamında 90 bin metrekarelik alan yeniden düzenlenirken, alanda büyük bir meydan da oluşturulacak. (İHA)

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