Mayıs ayı perakende satış hacmi yüzde 4,6 arttı
TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı perakende satış endekslerine göre, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %7,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %4,3, otomotiv yakıtı satışları %1,6 arttı.
TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı perakende satış endekslerine göre, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %7,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %4,3, otomotiv yakıtı satışları %1,6 arttı.
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