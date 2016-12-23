‘Mega projelerde yer almaya devam edeceðiz’

Vakýfbank Genel Müdürü Halil Aydoðan, proje kredileri alanýnda ülke geliþimine ve istihdama katký saðlayacak büyük projelerin finansmanýnda yer almaktan gurur duyduklarýný ifade ederek, Çanakkale Köprüsü ve Kanal Ýstanbul gibi mega projelerin finansmanýnda yer alma konusunda “Önümüzdeki dönemlerde de bu tür projelerin finansmanýnda yer almaya devam edeceðiz” dedi. Halil Aydoðan, mega projelere verilen kredilerin ikinci elde satýlmasý konusunda yabancý bankalardan gelen taleplere iliþkin, “Bu talepler uzun zamandýr dillendiriliyor. Ülke olarak önemli yatýrým merkezlerinden biri olduðumuzu ve bu kredilerin çok önemli, özellikli ve güvenilir krediler olduðu düþünüldüðünde yüksek talep görecek yeni bir yatýrým aracý olacaðýna inanýyorum” diye konuþtu.

SEKTÖRÜN ÜZERÝNDE BÜYÜDÜK

Aydoðan, bu yýlýn ocak-eylül döneminde ülke geliþimine katký saðlamayý sürdürdüklerini kaydetti. Bu dönemde Vakýfbank’ýn aktif toplamýnýn yüzde 8.02 büyüdüðü belirten Aydoðan, aktifler içerisinde en büyük paya sahip olan kredileri sektör ortalamasýnýn üzerinde, yüzde 1.35 artýrdýklarýný söyledi. Bu yýlýn son 3 ayýndaki baþarýlý performanslarýyla 2016’yý hedefleri doðrultusunda bitireceklerini kaydeden Aydoðan “Sektörümüzde teknolojinin çok önemli bir girdi olduðunu düþündüðümüz için bu alanda büyük yatýrýmlar yaparken, yoðun bir çalýþmayla geliþen teknolojinin desteði ile süreçlerimizi sadeleþtiriyor ve hýzlý çözümler üretiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde þubesiz bankacýlýk kanallarýndaki büyümenin devam edeceðini düþünüyoruz” dedi.

Aydoðan, þunlarý söyledi: “Ýnternet ve mobil kanallardan yapýlan iþlemlerin çok daha yaygýn olacaðýný öngörmek zor deðil. Bunu hem teknolojinin hýzlý geliþimine hem de yeni neslin, bu deðiþime gösterdiði uyuma bakarak rahatlýkla söyleyebiliriz. Vakýfbank olarak, bu kanallardaki yatýrýmlarýmýza ve kullandýðýmýz teknolojilere yenilikler eklemeye devam ediyoruz. Alternatif kanallarda sunduðumuz iþlem çeþitliliði açýsýndan iddialýyýz ve iþlem çeþitliliðini daha da artýrmaya özen gösteriyoruz. Bankacýlýk hizmetlerinin temelinde yer alan hýz, güvenlik ve iþlem çeþitliliði, alternatif kanallarýmýzda da önceliklerimiz arasýnda yer alýyor. Güvenlikten ödün vermeden tüm ihtiyaçlarýn hýzlý bir þekilde giderilebilmesi adýna çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Gelecek hedefimiz, arz-talep dengesinde hep bir adým önde olmak.”

Aydoðan, Vakýfbank’ta iþlemlerin yüzde 70’e yakýnýnýn alternatif daðýtým kanallarý üzerinden yapýldýðýný, gelecek dönemlerde teknolojiyi daha çok kullanan genç nüfusun bankacýlýk sistemine katýlmasý ve artan akýllý cep telefonu kullanýmý gibi nedenlerle bu oranýn daha da yükseleceðini kaydetti.

Sektörün ekonomiye katkýsý sürecek