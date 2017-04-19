ASELSAN'dan Mehmetçik için mekanik dış iskelet

ASELSAN Türk askeri için mekanik dış iskelet yapıyor. Asya adı verilen iskelet, askerlerin arazide yürüme, koşma, tırmanma ve sıçrama gibi hareketlerine destek olup performanslarını arttıracak.

ASELSAN, Türk askerinin ihtiyaçlarını değerlendirerek giyilebilir teknoloji konusunda yeni bir ürün geliştiriyor. Kısa adı ASYA olan Askeri Yürüyüş Asistanı Projesi ile birlikte Özel Kuvvetler personeli olmak üzere piyade ve jandarmanın arazideki hareket kabiliyeti artacak. Savunma uzmanları ‘exoskeleton’, yani ‘dış iskelet’ olarak anılan ASYA benzeri projelerdeki giyilebilir ürünlerin, yer çekiminin bacak ve ayak kasları ile eklemlere uyguladığı çekim kuvvetini azalttığını belirtiyor.

DAHA ÇOK YÜKLE DAHA UZAĞA

ASYA zorlu arazi koşullarında askerlerin yürüme, koşma, tırmanma ve sıçrama gibi hareketlerinde destek olarak personelin çok daha iyi bir performans göstermesini sağlıyor. Kullanıcısına uyumu ve hareket kabiliyeti yüksek olan ASYA, hızlı hareketleri direnç göstermeden gerçekleştirirken en zorlu şartlarda devreye girerek kullanıcısının performansını artıracak. ASYA özellikle tam teçhizat intikale çıkan askerlerin teçhizatlarını daha rahat taşımasına da yardımcı olacak. ASYA ile göreve çıkan askerler ağır yüklerle yorulmadan çok daha uzun mesafelere yürüyerek intikal edebilecek.

İLK PROTOTİP IDEF 17’DE

ASELSAN’ın önemli ar-ge projelerinden olan ASYA, Türk askerini sahada bir adım önde olmasını hedefliyor. Konsept çalışma olarak devam eden ASYA projesinin ilk prototipi ise Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan IDEF 17’de sergilenecek.