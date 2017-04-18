Bayraktar Mini İHA V3 artık TSK'nın envanterinde

Kale ve Baykar firmalarının güvenlik güçlerimizin ihtiyacı doğrultusunda tamamını özgün ve yerli imkanlarla geliştirdiği Bayraktar Mini İHA'ların V3 serisi TSK'ya teslim edildi.

Yabancı muadillerine nazaran birçok gelişmiş özelliğe sahip İHA, zorlu coğrafi ve hava koşullarında kullanılabiliyor.

Bayraktar Mini İHA, 2007 yılından beri güvenlik güzçlerimize yakın menzil gece-gündüz, keşif-gözlem desteği sağlıyor. Bugüne kadar 100,000 üzerinde operasyonel uçuşu başarıyla gerçekleştiren araç, ilk 'Milli Hava Aracı Sistemi' olma özelliğini de taşıyor.

Ayrıca Bayraktar Mini İHA 2012 yılında Katar'a gerçekleştirilen ihracatıyla 'Cumhuriyet tarihinde ilk yurtdışına satılmış milli hava aracı sistemi' olma ünvanına sahip.

Modüler tasarım, kolay montaj Özelliği ve portatif çanta içerisinde taşınabilmesi Bayraktar Mini İHA Sistemi'nin güvenlik güçlerimize kullanımda sağladığı kolaylıklardan bazıları.

Sağladığı bu kolaylıkların yanında; karbon fiber-kevler kompozit yapısı, darbe sönümleyeci gövdesi ve özgün paraşüt sistemiyle görevlerini güvenli bir şekilde yerine getiriyor.

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bayraktar Mini İHA'ların V3 serisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine dahil oldu.