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Ticaret odalarının aldığı munzam aidatlar KDK'ya taşındı

Kamu Denetçiliği Kurumuna, ticaret odalarına yıllık kazancın binde beşi oranında yapılan 'munzam' aidat ödemelerinin kaldırılması için başvuruda bulunuldu.

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Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK), ticaret odalarına yıllık kazancın binde beşi oranında yapılan "munzam" aidat ödemelerinin kaldırılması için başvuruda bulunuldu.

KDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuruma yapılan başvuruda, 5147 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında ticaret odalarının, üyelerinden hem yıllık aidat hem de "munzam" adı altında şirket karının binde beşi tutarında ödeme aldığı belirtildi.

Küçük esnafı zora sokan bu durumun yaklaşık 2 milyon kişiyi ilgilendirdiği ifade edilerek, munzam aidatın kaldırılması istendi.

Kurum tarafından gerekli inceleme yapılacak.

İdarelerin KDK kararlarına uyum oranı yüzde 65'e yükseldi

Açıklamaya göre, vatandaşın başvurusu üzerine inceleme yapan KDK, 2017'de 17 bin 131 başvuru aldı. Başvurularda 2016'ya göre yüzde 210 artış oldu.

KDK'nın verdiği kararlara idarelerin uyma oranı 2016'da yüzde 42 iken, 2017'de yüzde 65'e yükseldi.

 

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