Memur emeklisi en az 2366 lira alabilir

Tahmin gerçekleşirse en düşük esnaf emeklisi aylığı 1680 lira, Bağ- Kur tarım emeklisi aylığı 1.182 liraya çıkacak. Memur emeklilerine de yüzde 4’lük zamma ek olarak yüzde 606 enflasyon farkı yansıtılabilecek. Böylece 2149 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı 2366 liraya yükselecek.

(Akşam)