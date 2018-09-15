Memur emeklisi en az 2366 lira alabilir
Emeklilerin ocak zammında enflasyon belirleyici olacak. Merkez Bankası’nın beklenti anketine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 9,56 olabilecek.
Tahmin gerçekleşirse en düşük esnaf emeklisi aylığı 1680 lira, Bağ- Kur tarım emeklisi aylığı 1.182 liraya çıkacak. Memur emeklilerine de yüzde 4’lük zamma ek olarak yüzde 606 enflasyon farkı yansıtılabilecek. Böylece 2149 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı 2366 liraya yükselecek.
(Akşam)
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