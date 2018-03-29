Memur emeklisinin bayram ikramiyesi ne kadar 2018 SSK Bağkur emekliye bayram ikramiyesi verilecek mi

Memur ve emekliye bayram ikramiyesi verilecek mi? KPDK toplantısı ne zaman? 2018 Memur ve emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emekliye bayram ikramiyesi KPDK toplantısında görüşülecek mi? Uzun zamandır konuşulan memur ve emekliye bayram ikramiyesi konusu, bu haftanın en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda KPDK toplantısında görüşüleceği öne sürülen memur ve emekliye bayram ikramiyesi konusu, bugün yeniden gündeme geldi. Emekliye ve memura bayram ikramiyesi sorgulamaları devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sendikaların bir araya geleceği Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında emekli ve memur için bayram ikramiyesi talep edileceği duyurulmuştu. İşte KPDK toplantısı sonrası karar açıklaması ve 2018 memur emekliye bayram ikramiyesi ile ilgili yapılan son açıklama..



Memurların ve emeklilerin gözü bugün toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. Toplantıda, toplu sözleşmede ele alınan ancak karara bağlanamayan konular masaya yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve memur konfederasyonları yetkililerinin katılacağı toplantıdan çıkacak kararlar merakla bekleniyor. En büyük beklenti ise bayram ikramiyesi konusunda. Hem memurlar hem de emekliler, toplu sözleşme gündemine de taşınan dini bayram ikramiyesi taleplerinin toplantıda ele alınmasını ve karara bağlanmasını istiyor. Eğer bayram ikramiyesinde uzlaşma sağlanırsa, memurlar ve memur emeklileri yılda 2 kez bayram ikramiyesi alabilecek. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi ödenecek ikramiye ile ek gelir sağlanacak.



2 FARKLI FORMÜL

İkramiye için verilecek kararı, memur emeklileri kadar SSK ve Bağ-Kur emeklileri de heyecanla bekliyor. Çünkü uzlaşma sağlanırsa, ikramiyenin SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacağı düşünülüyor. Memur-Sen'in toplu sözleşmeye ikramiyenin tutarı konusunda taşıdığı talep 2 bin 62 liraya denk geliyor. Bu talep kabul edilirse de her yıl 2 bayramda ödenecek tutar 4 bin 124 lirayı bulacak. Ancak tutar, anlaşmaya bağlı olarak değişebilecek. Bir seçenek de ikramiyenin maaş tutarında olması. Bu durumda da memurlar ve emekliler yılda 2 maaş ikramiye alabilecek.



EMEKLİYE VE MEMURA BAYRAM İKRAMİYESİ KPDK'DA KONUŞULACAK MI?



29 Mart tarihinde gerçekleştirileceği öne sürülen Kamu Personeli Danışma Kurulu, emekli ve memurlar tarafından yakından takip ediliyor. KPDK kapsamında sendikalar ile bir araya gelecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, Bakan Jülide Sarıeroğlu önderliğinde toplu sözleşmede karara bağlanamayan konuları masaya yatırması planlanıyor. Masanın en önemli konusunun ise geçtiğimiz Ağustos ayında da gündeme getirilen emekliye yılda iki kez verilmesi öngörülen bayram ikramiyesi olması bekleniyor. Eğer emekliye bayram ikramiyesi karara bağlanırsa bundan yalnız memur ve memur emeklileri değil SSK ve Bağ-Kur'luların da faydalanacağı öngörülüyor.







EMEKLİYE 2 BİN LİRA İKRAMİYE MÜJDESİ



Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde karara bağlanamayan memur ve memur emeklisine bayram ikramiyesi konusunun bu ay KPDK toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. İlk KPDK toplantısı toplu sözleşme görüşmelerinin ardından Kasım ayında gerçekleştirilmişti. Bu ay ikinci olarak toplanacak olan KPDK'nın bayram ikramiyesi konusunda bir karara varması bekleniyor.



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ DE FAYDALANACAK



Toplu sözleşme görüşmelerinde bayram ikramiyesi konusunu gündeme getirerek taleplerinden bahseden Memur-Sen cephesi, daha evvel emekliye promosyon ödemesine de ön ayak olmuştu. Bütün emeklilerin faydalandığı promosyon ödemeleri sonrasında yeni gündem bayram ikramiyesi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de hayata geçirilmesi beklenen emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramlarında birer defa olmak üzere yılda iki defa ödenecek.