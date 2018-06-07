2018 memur maaşları bayram öncesi yatacak mı? Memur maaşı Temmuz zam oranı ne kadar





En düşük memur maaşı temmuzda 3 bin TL oluyor! Maliye Bakanı Ağbal, enflasyonun haziranda sıfır çıkması durumunda bile en düşük memur maaşının 2 bin 893 liradan 3 bin 50 liraya çıkacağını söyledi. Ağbal, 1 Temmuz’da en düşük SSK emekli aylığının da bin 670 liraya çıkacağını belirtti. Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, memur maaşları ne zaman yatacak? Memur hazıran maaşı hangi gün yatacak? Temmuz ayı memur maaşına ne kadar zam yapılacak? Memur maaşları ne zaman yatacak merak ediliyor. Memurlar merakla, memur maaşları bayramdan önce yatacak mı sorusuna yanıt arıyor. Haberimizden memur maaşları ne zaman yatacak öğrenebilirsiniz. Memur maaşları ne zaman yatacak merak ediliyor. Memurlar merakla, memur maaşları bayramdan önce yatacak mı sorusuna yanıt arıyor. Haberimizden memur maaşları ne zaman yatacak öğrenebilirsiniz. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber birçok görevlinin aklında bu soru yer alıyor. Memur maaşları erken yatacak mı sorusuna ilişkin resmi bir kurum ya da kuruluştan bir açıklama gelmedi. Geldiğinde sizlere duyuracağız. 10.09.1987 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürülüğe giren 19570 sayılı yasa gereği her ayın 15.günü ödenmesi yapılması kararlaştırılmıştı. Aynı yasa gereği kamu çalışanlarının istisnai durumlarda maaşlarının erken ödendiği durumları da göz önüne alınmıştır. Örneğin 2016 yılında kurban bayramının 12 Eylül 2016 tarihine denk gelmesinden ötürü memurların maaşları 6 gün geri çekilerek 9 Eylül 2016 tarihinde ödemeleri yapılmıştı. 2018 Ramazan Bayramı öncesi memur maaşlarının durumu ile ilgili Maliye Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ramazan'ın ortasına yaklaşsak da bunun için henüz erken. Fakat geçtiğimiz yıllardaki uygulamaya bakarsak, memur maaşlarının Ramazan Bayramı öncesi ödenmesi çok olası görünüyor. Memur maaşlarının bayram öncesi ne zaman yatacağı ise şimdilik soru işareti. İşte memur maaşı ile ilgili yapılan son açıklama



MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



Kamu çalışanlarının maaşları 13 Haziran'da yatacak



Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'Bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak.' dedi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Valiliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kamu görevlilerinin ayın 15'inde maaşlarını aldıklarını anımsattı.



Haziran ayı maaşlarının ayın 15'i itibarıyla Ramazan Bayramı'nın birinci gününe geldiğini ifade eden Ağbal, şöyle konuştu:



"Bugün bütün bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına bir genelge gönderdim. Dolayısıyla bütün kamu görevlilerimiz, memurlarımız, sözleşmeli personel, işçi ve diğer statülerde çalışan bütün personelimiz, ister bakanlıklarda çalışsınlar, ister belediyelerde, ister il özel idarelerinde, bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak. Dolayısıyla bayrama girmeden, mübarek Ramazan Bayramı'na girmeden bütün kamu görevlilerimiz de maaşlarını, aylıklarını almış olacak."



Bakan Ağbal, burada bütün kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli hazırlıkları yaptıklarına işaret ederek, "Bu konuda bakan olarak bugün gerekli talimatı verdim, bakanlık olarak da konuyu takip ediyoruz. Böylelikle bayram girmeden önce de nasıl emeklilerimizin aylıklarını ödediysek, nasıl emeklilerimize Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemişsek şimdi de kamu görevlilerimizin, kamu çalışanlarımızın aylıklarını bayram girmeden önce ödemiş oluyoruz. Yaklaşık 3 milyon 700 bin kamu çalışanı bu şekilde bayram girmeden önce maaşlarını almış olacaklar." diye konuştu.





MEMUR TEMMUZ ZAM ORANLARI NE OLACAK?



Maliye Bakanı Naci Ağbal, haziran enflasyonunun sıfır çıkması durumunda dahi ek yüzde 2.39’luk zam yapılacağını ve bu durumda en düşük memur maaşının 3 bin 50 liraya çıkacağını söyledi. Ağbal, yüzde 6.39 oranındaki 5 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile yılın ilk yarısı için memurlara verilen yüzde 4’lük zammın aşılmış olacağını anımsatarak, “Haziran ayında gelecek enflasyon verisini de dikkate alarak 1 Temmuz’da yapacağımız yüzde 3.5 zammın üzerine buradan gelen farkı ekleyeceğiz. İşçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarına da ilk 6 ayda gerçekleşecek enflasyon yansıtılacak. Kabaca memur maaşlarında yapacağımız her yüzde 1 oranındaki artışın bütçeye maliyeti 2,3 milyar lira” dedi.



Ağbal “Enflasyon, haziran sonu itibarıyla da yüzde 6.39 seviyesinde kalırsa en düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 50 liraya, en düşük memur emekli maaşı bin 978 liradan 2 bin 94 liraya, en düşük SSK emekli aylığı bin 570 liradan bin 670 liraya, en düşük Bağ-Kur emekli aylığı bin 405 liradan bin 495 liraya çıkacak” diye konuştu.







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“Bu ay içinde bayram ikramiyesi de gelirlere yansıyacak” diyen Bakan Ağbal “O açıdan hiçbir çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik, yukarı yönlü gelen enflasyon rakamları olduğu gibi maaşlara yansıtılacak. Haziran ayında ilave olarak enflasyonda yukarı yönlü bir gelişme olursa, 1 Temmuz itibarıyla 1 kuruş eksik olmaksızın maaşlardaki artışlara yansıyacak” değerlendirmesinde bulundu. Ağbal, 3600 ek gösterge düzenlemesinin 1.5 milyon civarında kamu çalışanını ve emekliyi etkileyeceğini, düzenlemenin bütçeye etkisinin yaklaşık 3.4 milyar lira civarında olacağını aktararak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi kamuda çalışan diğer personele ilişkin de bu çalışmayı değerlendirdiklerini söyledi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, akaryakıtta 18 Mayıs’ta başlayan sabit pompa fiyatı uygulamasının bütçeye maliyetinin 300 milyon lira civarında olduğunu kaydetti. Ağbal, kamu maliyesinde alınacak tedbirlerde vatandaşa dönük bir vergi artışı yapmama noktasında kararlılıkları olduğunu belirtti.



Yeniden yapılandırmaya 530 bin başvuru



Yeniden yapılandırma düzenlemesi için son başvuru tarihi 31 Temmuz olmasına rağmen, bugüne kadar 530 bin 86 başvuru aldıklarını aktaran Ağbal, bu başvuruların 408 bin 65’inin internetten yapıldığını dile getirdi. Ağbal “Bu yıl 15-16 miyar liralık bir gelir bekliyoruz. Peşin ödeme halinde hesaplanan faizin yüzde 90’ını terkin ediyoruz” diye konuştu.



Hazine arazileri için ek süre



Maliye Bakanı Ağbal, Hazine arazilerini kullananlara müjdeyi verdi. Ağbal “2B arazilerini doğrudan satın alma hakkı olup süresi içinde başvurmayanlara ve başvuru yapıp peşinatını veya taksitlerini yatırmadığı için hakkını kaybedenlere 30 Kasım’a kadar başvuru ve ödeme imkanı sunduk” dedi. Ağbal “Kullanıcısı olup da Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyen ancak süresi içinde başvuramayanlara 7 Eylül’e kadar başvuru yapma, peşinatını veya taksitlerini zamanında yatıramayanlara da 30 Kasım’a kadar ödeme imkanı getirdik. İstanbul’un Sultanbeyli ilçesindeki 40 yıllık sorunu çözüme kavuşturduk. Belediyeye devredilen taşınmazlar, 200 bin civarındaki fiili kullanıcısına uygun bedelle satılacak” dedi.



iLK iKRAMiYEÖDEMESi BUGÜN



Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ilk ikramiyelerin ödenmesine bugün başlanıyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri bugün, SSK emeklilerinin ikramiyeleri ise yarın ödenecek. Bu arada Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını bu ayın 1’i ile 5’i arasında almıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaşları 11 - 12 - 13 Haziran tarihlerinde alacak. Böylece Ramazan Bayramı öncesi tüm maaş ödemeleri tamamlanmış olacak.



Maliye Bakanı Ağbal, enflasyon farkı zammının da eklenmesi sonrasında memur ve emeklilerin yeni maaşlarını açıkladı.



NTV'nin sorularını yanıtlayan Ağbal, "Enflasyon haziran sonu itibariyle de yüzde 6,39 seviyesinde kalırsa en düşük memur maaşı 2839 liradan 3050 liraya çıkacak. En düşük memur emekli maaşı 1978 liradan 2094 liraya çıkacak. En düşük SSK emekli aylığı 1570 liradan 1670 liraya çıkacak. En düşük Bağ-Kur emekli aylığı 1405 liradan 1495 liraya çıkacak. Bu ay içerisinde emeklilere vermiş olduğumuz bayram ikramiyesi de ilave olarak gelirlerine yansımış olacak" dedi.



Ağbal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Enflasyon rakamlarını değerlendiren Ağbal, "Maliye politikası para politikası noktasında ciddi bir destek verecek. Hazırlıklarını yapıyoruz. Mayıs ayı verisi yüzde 12,15. Bu bizim arzu etmediğimiz seviye. Bununla ilgili gereken her türlü tedbiri alacağız. Döviz kuru gelişmeleri enflasyon dinamiklerini olumsuz yönde etkiliyor. Son dönemde TL'deki normalin üzerindeki değer kaybı enflasyonu yukarı çekiyor. 2016 sonundan itibaren maliyet enflasyonuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bizim gibi petrol ithal eden ülke açısından petrol fiyatlarının artması enflasyonu yukarı çekiyor. Son bir yıldır metal fiyatlarında yaklaşık yüzde 25 artış var. Türkiye aramalı ithal eden ülke olarak fiyat artışlarından doğrudan etkileniyor. Enflasyonun önemli kısmı maliyet kaynaklı. Önümüzdeki aylarda artışın devam edeceğini görüyoruz ama yıl sonuna doğru azalış trendine girecek. Enflasyonun 2017 seviyelerinde kalmasını beklemek gerekir. Enflasyonun aşağı çekilmesinde maliyet enflasyonuna neden olan unsurları azaltacak şekilde vergi indirimleri de dahil olmak üzere tedbirler alacağız. Maliye politikası sıkılaşacak, kamu maliyesinde yeni bir dengelenme sürecine girmemiz lazım" dedi.



EK ZAMLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA



Enflasyon nedeniyle memur ve memur emeklisine ek zammın gündeme gelebileceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ağbal, "Yılbaşında yüzde 4 zam yaptık. İkinci yarasında yüzde 3,5 zam yapacağız. Mayıs sonu itibariyle yüzde 6,39. Yüzde 4 olan zam oranının aşmış durumdayız. Haziran ayında ilave olarak enflasyonda yukarı yönlü bir gelişme olursa, 1 Temmuz itibarıyla 1 kuruş eksik olmaksızın maaşlara yansıyacak İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zammında da ilk 6 ayki enflasyonu yansıtacağız. Kabaca memur maaşlarındaki her yüzde 1'lik artışın maliyeti 2,3 milyar lira. En düşük memur maaşı 3 bin 50 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 94 liraya çıkacak. En düşük SSK aylığı 1670 liraya çıkacak" diye konuştu.



"VATANDAŞA DÖNÜK VERGİ ARTIŞI YAPMAMAKTA KARARLIYIZ"



Ağbal, kamu maliyesinde alınacak tedbirlerde vatandaşa dönük bir vergi artışı yapmama noktasında kararlılıkları olduğunu belirtti.



"SABİT POMPA FİYATINDA MALİYET 300 MİLYON LİRA"



Ağbal, akaryakıtta 18 Mayıs'ta başlayan sabit pompa fiyatı uygulamasının bütçeye maliyetinin 300 milyon lira civarında olduğunu kaydetti.



"BORÇ YAPILANDIRMASI İÇİN 530 BİN BAŞVURU OLDU"



Borç yapılandırmasında bugün itibariyle 530 bin 86 başvuru aldıklarını, "Bu yıl 15-16 miyar liralık bir gelir bekliyoruz. Peşin ödeme halinde hesaplanan faizin yüzde 90'ını terkin ediyoruz. Vatandaşlarımızın yararlanmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.



Emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak?



Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirleniyor. 2018 yılı için Ocak zammı 5,69 oldu ancak Temmuz zammı henüz belli değil. Son açıklanan enflasyon verilerinden sonra emekli maaşı zam tahminleri de daha belirgin hale geldi. Emekli maaşlarının zamlanmasına bir ay kaldı. Temmuz zammı önümüzdeki ayın verilerine göre belli olacak. İlk 5 aylık enflsayon verilerinin açıklanması ile emekli maaşı için tablo daha da netleşti. Ayrıca 2018 yılı ikinci yarı emekli maaşı zammının asgari ücretle eşitlenmesi gündemde olan konulardan. İşte 2018 emekli maaşları ve Temmuz zammı ile ilgili yaşanan son gelişmeler...



TEMMUZ ZAMMI TAHMİNLERİ



Emekli maaşlarının yılın ilk zammı için 6 aylık enflasyon tahminine göre temmuz ayında yüzde 4.02 zam öngörülüyordu. Sonrasında Merkez Bankası enflasyon tahminin yüzde 7 oranından 7.9'a yükseltmesi öngörüleri değiştirdi. Bu veriye göre uzmanlar emekli maaşlarına yapılacak olan ikinci zammına yönelik yüzde 4, yüzde 4.5 ve yüzde 5 olmak üzere 3 tahminde bulundu.



5 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ



Emekli maaşlarının belirlenmesinde en önemli faktör 6 aylık enflasyon rakamları. 2018 enflasyon, mayıs ayında yüzde 1,62 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,10 artış gerçekleşti."



EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?



2018 Ocak ayında yapılan son zam ile en düşük emekli memur maaşı 1.910 lira, en düşük işçi emekli maaşı 939 TL (2000 sonrası) en düşük işçi emeklisi 1.545 TL oldu (2000 önces) ve en düşük esnaf (Bağ-kur) emeklisimaaşı 1.444 TL oldu. Yani emekliler Temmuz ayında yüzde 4 zam alırsa en düşük işçi maaşı 976,56 TL olacak. Tabi ek ödemeler hariç.









2018 Ramazan ayının ortalarına gelmemizle beraber kamu görevlileri ve memurlar aylık ücretlerinin ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. Memurlar ve diğer kamu görevlileri bayram öncesinde ihtiyaçları karşılamak için maaşların erken yatıp yatmayacağı konusunda araştırma yapıyor. Akıllara gelen ilk soru ise memur maaşları erken yatacak mı sorusu oluyor. 10.09.1987 tarihinde 19570 sayılı yasa Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Yasa gereği memur ve diğer kamu görevlilerine maaşları her ayın 15'inde yatmaktadır. 19570 sayılı yasa gereği uygun gereken durumlarda görevlilere ücretlerinin erken ödenmesi gerektiği durumlarda eklenmiştir. 2018 Ramazan Bayramı öncesi memur maaşlarının durumu ile ilgili Maliye Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ramazan'ın ortasına yaklaşsak da bunun için henüz erken. Fakat geçtiğimiz yıllardaki uygulamaya bakarsak, memur maaşlarının Ramazan Bayramı öncesi ödenmesi çok olası görünüyor. Memur maaşlarının bayram öncesi ne zaman yatacağı ise şimdilik soru işareti.



MEMUR MAAŞLARI ERKEN YATACAK MI?



Memur maaşları erken yatacak mı sorusu binlerce memur ve kamu görevlileri tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber birçok görevlinin aklında bu soru yer alıyor. Memur maaşları erken yatacak mı sorusuna ilişkin resmi bir kurum ya da kuruluştan bir açıklama gelmedi. Geldiğinde sizlere duyuracağız.



İSTİSNAİ DURUMLARLA İLGİLİ YASA MEVCUT



10.09.1987 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürülüğe giren 19570 sayılı yasa gereği her ayın 15.günü ödenmesi yapılması kararlaştırılmıştı. Aynı yasa gereği kamu çalışanlarının istisnai durumlarda maaşlarının erken ödendiği durumları da göz önüne alınmıştır. Örneğin 2016 yılında kurban bayramının 12 Eylül 2016 tarihine denk gelmesinden ötürü memurların maaşları 6 gün geri çekilerek 9 Eylül 2016 tarihinde ödemeleri yapılmıştı.



MEMURLAR MERAKLA BEKLİYOR



2018 yılında Ramazan Bayramı'nın 15 Haziran tarihine gelmesinden ötürü akıllarda birçok soru yer alıyor. Geçmişte uygulanan sistemin tekrar hayata geçirilerek memur maaşlarının 15 Haziran 2018 tarihinden önce ödenmesi yönünde memurların bekleyiş içinde. 15 Haziran'ın resmi bayram tatili olması ve masrafların artmasından ötürü ödemelerin bayram öncesi yapılması yönünde taleplerinin hükümetten ne yanıt bulacağı ilerleyen günlerde netleşecek.



MALİYE BAKANLIĞI'NDAN HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ



2018 Ramazan Bayramı öncesi memur maaşlarının durumu ile ilgili Maliye Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ramazan'ın ortasına yaklaşsak da bunun için henüz erken. Fakat geçtiğimiz yıllardaki uygulamaya bakarsak, memur maaşlarının Ramazan Bayramı öncesi ödenmesi çok olası görünüyor. Memur maaşlarının bayram öncesi ne zaman yatacağı ise şimdilik soru işareti.









BAKAN SARIEROĞLU EMEKLİ İKRAMİYE TARİHLERİNİ AÇIKLADI



Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini, 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin ikramiyelerini de 8 Haziran 2018 tarihinde ödeyeceğiz. Emekli Sandığı emeklilerimizin maaşları ayın 1'i ile 5'i arasında, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarımızı da 11-12-13 Haziran tarihlerinde ödemelerini gerçekleştirmiş olacağız.



BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALACAK?



"Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri."



Emekli olduktan sonra ticari faaliyet yapması sebebiyle 2016'dan önce haklarında sosyal güvenlik destek prim borcu tahakkuk etmiş emeklilerin sosyal güvenlik destek primi borçlarının terkin edileceğini bildiren Sarıeroğlu, şunları kaydetti:



"Bağ-Kur sigortalılarının 31 Mayıs 2018 öncesine ait prim borçları ve bu primlere ilişkin hizmet süreleri talep etmeleri halinde dondurulacak ve bu sürelere ilişkin prim borçlarının takibi yapılmayacak.



Dondurulan hizmet süreleri istendiği takdirde gerek sigortalılar gerekse hak sahipleri tarafından canlandırılabilecek.



Prim borcu olması sebebiyle sağlık yardımlarından yararlanamayan Bağ-Kur'lular, hizmetlerinin dondurulması talebinde bulunarak veya borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacak.



18 ile 29 yaş aralığındaki gençlerimizin ilk defa Bağ-Kur kapsamına girmeleri halinde Bağ-Kur primleri 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak.



MEMUR MAAŞINA NE ZAMAN ZAM YAPILACAK?



Tüm kamu çalışanları toplu sözleşmenin gereği yılda Ocak ve Temmuz olmak üzere 2 kez zam almaktadır.1 Ağustos 2017 tarihinde yapılan toplu sözleşme gereği memurların 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan zam oranları daha önceden belirlenmişti.



Kamuda çalışan 3 milyon 200 bin çalışan memurun gözü kulağı yaklaşan Temmuz zammına çevrilmiş durumda yılık ilk yarısında Memur ve memur emeklileri, Ocak ayında yüzde 1.69 enflasyon zammı almıştı. Yılın ilk yarısı için toplu sözleşme gereği alınacak yüzde 4'lük zamla birlikte Ocak ayı itibariyle toplam zam yüzde 5.66 olmuştu.



Bu kapsamda 2018 yılının ilk 5 ayında enflasyonun yüzde % 6,39 olarak açıklanmasından sonra ve memur maaş zamlarının kesinleşmesine 1 ay kala enflasyon farkı dahil şu an itibarıyla memurlar en az % 6,39 zam alacak.



Memur emeklilerine ise Temmuz'da toplu sözleşme kapsamında yüzde 3.5 zam yapılacak. Ayrıca bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı verilecek. 2018 Yılı Programı'na göre, memur emeklilerine yüzde 3.5 zam ve yüzde 0.02 enflasyon farkı göründü.



Enflasyon farkı sonrasında en düşük emekli memur maaşı 2018'de 1910 lira olarak açıklandı. En düşük işçi emeklisi maaşı da 2018'de 939 TL oldu (2000 sonrası) En düşük işçi emeklisi 1.545 TL oldu (2000 öncesi). En düşük esnaf (bağ-kur) emeklisi maaşı 1.444 TL oldu.



TEMMUZ 2018 KAMU GÖREVLİLERİNİN YENİ MAAŞLARI



Unvan-derece Temmuz 2017 Ocak 2018 Temmuz 2018 Ocak 2019 Temmuz 2019 Müsteşar (1/4) 10.435 10.852,40 11.232,23 11.681,52 12.265,59 Genel Müdür (1/4) 9.153 9.519.12 9.852,28 10.246,38 10.758.69 Şube müdürü (Üniversite mezunu, 1/4) 4.807 4.999,28 5.174,25 5.381,22 5,650,28 Memur - (Üniversite mezunu. 9/1) 2.951 3.069,04 3.176,45 3.303,51 3.468,69 Öğretmen (1/4) 3.699 3.846,96 3.981,60 4.140,86 4.347,91 Kaymakam (1/4) 8.406 8.742,24 9.048,21 9.410,14 9.880,65 Başkomiser (3/1) 4.804 4.996.16 5.171,02 5.377,86 5.646,75 Polis memuru (8/1) 4.201 4.369,04 4.521,95 4.702,83 4.937,97 Uzman doktor (1/4) 5.605 5.829,20 6.033,22 6.274,55 6.588,27 Hemşire (üniversite mezunu, 5/1) 3.592 3.735,68 3.866,42 4.021,08 4.222,14 Mühendis 1/4 4.908 5.104,32 5.282,97 5.494,29 5.769,00 Teknisyen (lise mezunu. 11/1) 3.073 3.195,92 3.307,77 3.440,08 3.612,09 Profesör (1/4) 7.916 8.232,64 8.520,78 8.861,61 9.304,69 Araştırma görevlisi (7/1) 4.657 4.843,28 5.012,79 5.213,30 5.473,97 Vaiz (1/4) 3.846 3.999.84 4.139,83 4.305,42 4.520,69 Avukat (1/4) 4.684 4.871,36 5.041,85 5.243,53 5.505,70

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz emekli maaşıydaydı. Zira emekliler temmuz maaşını haziran enflasyonu farkı ile birlikte alacaklar. Memur emeklisinin enflasyon farkıyla ne kadar zam alacağını Maliye Bakanı Naci Ağbal katıldığı bir televizyon proğramında açıkladı. Bakan Naci Ağbal, enflasyon farkı zammının da eklenmesi sonrasında memur, emeklilerin yeni maaşlarını açıkladı. Ağbal, "Enflasyon haziran sonu itibariyle de yüzde 6,39 seviyesinde kalırsa en düşük memur maaşı 2839 liradan 3050 liraya çıkacak. En düşük memur emekli maaşı 1978 liradan 2094 liraya çıkacak. En düşük SSK emekli aylığı 1570 liradan 1670 liraya çıkacak. En düşük Bağ-Kur emekli aylığı 1405 liradan 1495 liraya çıkacak. Bu ay içerisinde emeklilere vermiş olduğumuz bayram ikramiyesi de ilave olarak gelirlerine yansımış olacak" dedi.



YÜZDE 3,5 ZAM YAPACAĞIZ



Enflasyon nedeniyle memur ve memur emeklisine ek zammın gündeme gelebileceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ağbal, "Yılbaşında yüzde 4 zam yaptık. İkinci yarasında yüzde 3,5 zam yapacağız. Mayıs sonu itibariyle yüzde 6,39. Yüzde 4 olan zam oranının aşmış durumdayız. Haziran ayında ilave olarak enflasyonda yukarı yönlü bir gelişme olursa, 1 Temmuz itibarıyla 1 kuruş eksik olmaksızın maaşlara yansıyacak İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zammında da ilk 6 ayki enflasyonu yansıtacağız. Kabaca memur maaşlarındaki her yüzde 1'lik artışın maliyeti 2,3 milyar lira. Enflasyon haziran sonu itibariyle de yüzde 6,39 seviyesinde kalırsa en düşük memur maaşı 2839 liradan 3050 liraya çıkacak. En düşük memur emekli maaşı 1978 liradan 2094 liraya çıkacak. En düşük SSK emekli aylığı 1570 liradan 1670 liraya çıkacak. En düşük Bağ-Kur emekli aylığı 1405 liradan 1495 liraya çıkacak. Bu ay içerisinde emeklilere vermiş olduğumuz bayram ikramiyesi de ilave olarak gelirlerine yansımış olacak." diye konuştu