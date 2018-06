Memur maaşları ne zaman yatacak Temmuz ayı 2018 memur zammı ne kadar olacak

Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, memur maaşları ne zaman yatacak? Memur hazıran maaşı hangi gün yatacak? Temmuz ayı memur maaşına ne kadar zam yapılacak? Memur maaşları ne zaman yatacak merak ediliyor. Memurlar merakla, memur maaşları bayramdan önce yatacak mı sorusuna yanıt arıyor. Haberimizden memur maaşları ne zaman yatacak öğrenebilirsiniz. Memur maaşları ne zaman yatacak merak ediliyor. Memurlar merakla, memur maaşları bayramdan önce yatacak mı sorusuna yanıt arıyor. Haberimizden memur maaşları ne zaman yatacak öğrenebilirsiniz. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber birçok görevlinin aklında bu soru yer alıyor. Memur maaşları erken yatacak mı sorusuna ilişkin resmi bir kurum ya da kuruluştan bir açıklama gelmedi. Geldiğinde sizlere duyuracağız. 10.09.1987 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürülüğe giren 19570 sayılı yasa gereği her ayın 15.günü ödenmesi yapılması kararlaştırılmıştı. Aynı yasa gereği kamu çalışanlarının istisnai durumlarda maaşlarının erken ödendiği durumları da göz önüne alınmıştır. Örneğin 2016 yılında kurban bayramının 12 Eylül 2016 tarihine denk gelmesinden ötürü memurların maaşları 6 gün geri çekilerek 9 Eylül 2016 tarihinde ödemeleri yapılmıştı. 2018 Ramazan Bayramı öncesi memur maaşlarının durumu ile ilgili Maliye Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ramazan'ın ortasına yaklaşsak da bunun için henüz erken. Fakat geçtiğimiz yıllardaki uygulamaya bakarsak, memur maaşlarının Ramazan Bayramı öncesi ödenmesi çok olası görünüyor. Memur maaşlarının bayram öncesi ne zaman yatacağı ise şimdilik soru işareti. İşte memur maaşı ile ilgili yapılan son açıklama



Emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak?



Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirleniyor. 2018 yılı için Ocak zammı 5,69 oldu ancak Temmuz zammı henüz belli değil. Son açıklanan enflasyon verilerinden sonra emekli maaşı zam tahminleri de daha belirgin hale geldi. Emekli maaşlarının zamlanmasına bir ay kaldı. Temmuz zammı önümüzdeki ayın verilerine göre belli olacak. İlk 5 aylık enflsayon verilerinin açıklanması ile emekli maaşı için tablo daha da netleşti. Ayrıca 2018 yılı ikinci yarı emekli maaşı zammının asgari ücretle eşitlenmesi gündemde olan konulardan. İşte 2018 emekli maaşları ve Temmuz zammı ile ilgili yaşanan son gelişmeler...



TEMMUZ ZAMMI TAHMİNLERİ



Emekli maaşlarının yılın ilk zammı için 6 aylık enflasyon tahminine göre temmuz ayında yüzde 4.02 zam öngörülüyordu. Sonrasında Merkez Bankası enflasyon tahminin yüzde 7 oranından 7.9'a yükseltmesi öngörüleri değiştirdi. Bu veriye göre uzmanlar emekli maaşlarına yapılacak olan ikinci zammına yönelik yüzde 4, yüzde 4.5 ve yüzde 5 olmak üzere 3 tahminde bulundu.



5 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ



Emekli maaşlarının belirlenmesinde en önemli faktör 6 aylık enflasyon rakamları. 2018 enflasyon, mayıs ayında yüzde 1,62 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,10 artış gerçekleşti."



EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?



2018 Ocak ayında yapılan son zam ile en düşük emekli memur maaşı 1.910 lira, en düşük işçi emekli maaşı 939 TL (2000 sonrası) en düşük işçi emeklisi 1.545 TL oldu (2000 önces) ve en düşük esnaf (Bağ-kur) emeklisimaaşı 1.444 TL oldu. Yani emekliler Temmuz ayında yüzde 4 zam alırsa en düşük işçi maaşı 976,56 TL olacak. Tabi ek ödemeler hariç.





2018 Ramazan ayının ortalarına gelmemizle beraber kamu görevlileri ve memurlar aylık ücretlerinin ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. Memurlar ve diğer kamu görevlileri bayram öncesinde ihtiyaçları karşılamak için maaşların erken yatıp yatmayacağı konusunda araştırma yapıyor. Akıllara gelen ilk soru ise memur maaşları erken yatacak mı sorusu oluyor. 10.09.1987 tarihinde 19570 sayılı yasa Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Yasa gereği memur ve diğer kamu görevlilerine maaşları her ayın 15'inde yatmaktadır. 19570 sayılı yasa gereği uygun gereken durumlarda görevlilere ücretlerinin erken ödenmesi gerektiği durumlarda eklenmiştir. 2018 Ramazan Bayramı öncesi memur maaşlarının durumu ile ilgili Maliye Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ramazan'ın ortasına yaklaşsak da bunun için henüz erken. Fakat geçtiğimiz yıllardaki uygulamaya bakarsak, memur maaşlarının Ramazan Bayramı öncesi ödenmesi çok olası görünüyor. Memur maaşlarının bayram öncesi ne zaman yatacağı ise şimdilik soru işareti.



MEMUR MAAŞLARI ERKEN YATACAK MI?



Memur maaşları erken yatacak mı sorusu binlerce memur ve kamu görevlileri tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber birçok görevlinin aklında bu soru yer alıyor. Memur maaşları erken yatacak mı sorusuna ilişkin resmi bir kurum ya da kuruluştan bir açıklama gelmedi. Geldiğinde sizlere duyuracağız.



İSTİSNAİ DURUMLARLA İLGİLİ YASA MEVCUT



10.09.1987 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürülüğe giren 19570 sayılı yasa gereği her ayın 15.günü ödenmesi yapılması kararlaştırılmıştı. Aynı yasa gereği kamu çalışanlarının istisnai durumlarda maaşlarının erken ödendiği durumları da göz önüne alınmıştır. Örneğin 2016 yılında kurban bayramının 12 Eylül 2016 tarihine denk gelmesinden ötürü memurların maaşları 6 gün geri çekilerek 9 Eylül 2016 tarihinde ödemeleri yapılmıştı.



MEMURLAR MERAKLA BEKLİYOR



2018 yılında Ramazan Bayramı'nın 15 Haziran tarihine gelmesinden ötürü akıllarda birçok soru yer alıyor. Geçmişte uygulanan sistemin tekrar hayata geçirilerek memur maaşlarının 15 Haziran 2018 tarihinden önce ödenmesi yönünde memurların bekleyiş içinde. 15 Haziran'ın resmi bayram tatili olması ve masrafların artmasından ötürü ödemelerin bayram öncesi yapılması yönünde taleplerinin hükümetten ne yanıt bulacağı ilerleyen günlerde netleşecek.



MALİYE BAKANLIĞI'NDAN HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ



2018 Ramazan Bayramı öncesi memur maaşlarının durumu ile ilgili Maliye Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ramazan'ın ortasına yaklaşsak da bunun için henüz erken. Fakat geçtiğimiz yıllardaki uygulamaya bakarsak, memur maaşlarının Ramazan Bayramı öncesi ödenmesi çok olası görünüyor. Memur maaşlarının bayram öncesi ne zaman yatacağı ise şimdilik soru işareti.









BAKAN SARIEROĞLU EMEKLİ İKRAMİYE TARİHLERİNİ AÇIKLADI



Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini, 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin ikramiyelerini de 8 Haziran 2018 tarihinde ödeyeceğiz. Emekli Sandığı emeklilerimizin maaşları ayın 1'i ile 5'i arasında, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarımızı da 11-12-13 Haziran tarihlerinde ödemelerini gerçekleştirmiş olacağız.



BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALACAK?



"Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri."



Emekli olduktan sonra ticari faaliyet yapması sebebiyle 2016'dan önce haklarında sosyal güvenlik destek prim borcu tahakkuk etmiş emeklilerin sosyal güvenlik destek primi borçlarının terkin edileceğini bildiren Sarıeroğlu, şunları kaydetti:



"Bağ-Kur sigortalılarının 31 Mayıs 2018 öncesine ait prim borçları ve bu primlere ilişkin hizmet süreleri talep etmeleri halinde dondurulacak ve bu sürelere ilişkin prim borçlarının takibi yapılmayacak.



Dondurulan hizmet süreleri istendiği takdirde gerek sigortalılar gerekse hak sahipleri tarafından canlandırılabilecek.



Prim borcu olması sebebiyle sağlık yardımlarından yararlanamayan Bağ-Kur'lular, hizmetlerinin dondurulması talebinde bulunarak veya borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacak.



18 ile 29 yaş aralığındaki gençlerimizin ilk defa Bağ-Kur kapsamına girmeleri halinde Bağ-Kur primleri 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak.



MEMUR MAAŞINA NE ZAMAN ZAM YAPILACAK?



Tüm kamu çalışanları toplu sözleşmenin gereği yılda Ocak ve Temmuz olmak üzere 2 kez zam almaktadır.1 Ağustos 2017 tarihinde yapılan toplu sözleşme gereği memurların 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan zam oranları daha önceden belirlenmişti.



Kamuda çalışan 3 milyon 200 bin çalışan memurun gözü kulağı yaklaşan Temmuz zammına çevrilmiş durumda yılık ilk yarısında Memur ve memur emeklileri, Ocak ayında yüzde 1.69 enflasyon zammı almıştı. Yılın ilk yarısı için toplu sözleşme gereği alınacak yüzde 4'lük zamla birlikte Ocak ayı itibariyle toplam zam yüzde 5.66 olmuştu.



Bu kapsamda 2018 yılının ilk 5 ayında enflasyonun yüzde % 6,39 olarak açıklanmasından sonra ve memur maaş zamlarının kesinleşmesine 1 ay kala enflasyon farkı dahil şu an itibarıyla memurlar en az % 6,39 zam alacak.



Memur emeklilerine ise Temmuz'da toplu sözleşme kapsamında yüzde 3.5 zam yapılacak. Ayrıca bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı verilecek. 2018 Yılı Programı'na göre, memur emeklilerine yüzde 3.5 zam ve yüzde 0.02 enflasyon farkı göründü.



Enflasyon farkı sonrasında en düşük emekli memur maaşı 2018'de 1910 lira olarak açıklandı. En düşük işçi emeklisi maaşı da 2018'de 939 TL oldu (2000 sonrası) En düşük işçi emeklisi 1.545 TL oldu (2000 öncesi). En düşük esnaf (bağ-kur) emeklisi maaşı 1.444 TL oldu.









TEMMUZ 2018 KAMU GÖREVLİLERİNİN YENİ MAAŞLARI





Unvan-derece Temmuz 2017 Ocak 2018 Temmuz 2018 Ocak 2019 Temmuz 2019 Müsteşar (1/4) 10.435 10.852,40 11.232,23 11.681,52 12.265,59 Genel Müdür (1/4) 9.153 9.519.12 9.852,28 10.246,38 10.758.69 Şube müdürü (Üniversite mezunu, 1/4) 4.807 4.999,28 5.174,25 5.381,22 5,650,28 Memur - (Üniversite mezunu. 9/1) 2.951 3.069,04 3.176,45 3.303,51 3.468,69 Öğretmen (1/4) 3.699 3.846,96 3.981,60 4.140,86 4.347,91 Kaymakam (1/4) 8.406 8.742,24 9.048,21 9.410,14 9.880,65 Başkomiser (3/1) 4.804 4.996.16 5.171,02 5.377,86 5.646,75 Polis memuru (8/1) 4.201 4.369,04 4.521,95 4.702,83 4.937,97 Uzman doktor (1/4) 5.605 5.829,20 6.033,22 6.274,55 6.588,27 Hemşire (üniversite mezunu, 5/1) 3.592 3.735,68 3.866,42 4.021,08 4.222,14 Mühendis 1/4 4.908 5.104,32 5.282,97 5.494,29 5.769,00 Teknisyen (lise mezunu. 11/1) 3.073 3.195,92 3.307,77 3.440,08 3.612,09 Profesör (1/4) 7.916 8.232,64 8.520,78 8.861,61 9.304,69 Araştırma görevlisi (7/1) 4.657 4.843,28 5.012,79 5.213,30 5.473,97 Vaiz (1/4) 3.846 3.999.84 4.139,83 4.305,42 4.520,69 Avukat (1/4) 4.684 4.871,36 5.041,85 5.243,53 5.505,70

Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, memur maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşına yapılacak olan 2018 Temmuz zammı ne kadar olacak? Memur hazıran maaşı hangi gün yatacak? Temmuz ayı memur maaşına ne kadar zam yapılacak? Memur maaşları ne zaman yatacak merak ediliyor. Memurlar merakla, memur maaşları bayramdan önce yatacak mı sorusuna yanıt arıyor. Haberimizden memur maaşları ne zaman yatacak öğrenebilirsiniz. Memur maaşları ne zaman yatacak merak ediliyor. Memurlar merakla, memur maaşları bayramdan önce yatacak mı sorusuna yanıt arıyor. Haberimizden memur maaşları ne zaman yatacak öğrenebilirsiniz. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber birçok görevlinin aklında bu soru yer alıyor. Memur maaşları erken yatacak mı sorusuna ilişkin resmi bir kurum ya da kuruluştan bir açıklama gelmedi. Geldiğinde sizlere duyuracağız. 10.09.1987 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürülüğe giren 19570 sayılı yasa gereği her ayın 15.günü ödenmesi yapılması kararlaştırılmıştı. Aynı yasa gereği kamu çalışanlarının istisnai durumlarda maaşlarının erken ödendiği durumları da göz önüne alınmıştır. Örneğin 2016 yılında kurban bayramının 12 Eylül 2016 tarihine denk gelmesinden ötürü memurların maaşları 6 gün geri çekilerek 9 Eylül 2016 tarihinde ödemeleri yapılmıştı. 2018 Ramazan Bayramı öncesi memur maaşlarının durumu ile ilgili Maliye Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ramazan'ın ortasına yaklaşsak da bunun için henüz erken. Fakat geçtiğimiz yıllardaki uygulamaya bakarsak, memur maaşlarının Ramazan Bayramı öncesi ödenmesi çok olası görünüyor. Memur maaşlarının bayram öncesi ne zaman yatacağı ise şimdilik soru işareti. İşte memur maaşı ile ilgili yapılan son açıklama