Memur mekli maaşı zam oranı ne kadar 2018 SSK Bağkur emekli maaşları kaç TL

Memur emekli maaşı son dakika Temmuz zam oranı ne kadar? SSK Bağkur maaşı yüzde kaç artacak? 2018 memur maaşları ne kaç TL? Bu yıl Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi var mı? Ne kadar ve ne zaman ödenir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Temmuz’da hem maaşlar hem de aile yardımı artacak. Artışta, toplu sözleşmede belirlenen oranların yanı sıra enflasyon da belirleyici olacak. Milyonlarca memura Temmuz'da çifte zam göründü. Maaşlarına toplu sözleşme artışı ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak olan memurların, aile yardımı da yükselecek. 2018 Yılı Programı'nda ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 4.02 olarak gerçekleşebileceği tahmini yer alıyor. Bu tahmin gerçekleşirse memurlara yüzde 3.5 zamma ilaveten yüzde 0.02 de enflasyon farkı yansıtılacak. Bu tahmin gerçekleşirse, çalışmayan eş için ödenen aile yardımı aylık 231,64 liradan 239,79 liraya çıkacak. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54,28 liradan 56,20 liraya, 6 yaş üstü için 27,14 liradan 28,10 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan ve eşi çalışmayan memura aylık toplam 340,20 lira ödenirken; bu tutar 352,19 liraya çıkacak. Geçtiğimiz Ağustos'ta yapılan toplu sözleşmede alınan karar uyarınca, çocuklar için verilen aile yardımı ödeneği, en az 40 engelli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Emekli ve memur maaşları ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. İşte 2018 memur maaşı zam oranı ve detayları...



Emeklilerin Temmuz zammı şekillenmeye başlarken, gelirleri artıracak 5 formül gündeme geldi. İntibak, asgari ücretin taban olması, toplu sözleşme formülü, ek ödeme artışı ve ikramiye masada. Ülkemizde emeklilerin sayısı 12 milyonu aştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyona endeksli, memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre zam alıyor. Emeklilerin Temmuz zammı şekillenmeye başlarken; gelirleri artıracak 5 formül gündeme geldi. Emekliler, emekli dernekleri, memur konfederasyonları gibi kesimler tarafından gündeme taşınan bu formüller ile gelirlerin artırılması ve maaş farklılıklarının giderilmesi hedefleniyor.



Son günlerin en çok merak edilen konularından biri emekli bayram ikramiyesi oldu. 2018 yılı Ramazan Bayramında ikramiye bekleyen emekliler gözünü resmi açıklamalara çevirdi. Peki bu sene emekliye bayram ikramiyesi verilirse kaç TL olarak verilecek? Kamu Personeli Denetleme Kurulu (KPDK) toplantısı Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu önderliğinde düzenlendi.



YILDA İKİ KEZ BAYRAM İKRAMİYESİ





KPDK görüşmesinde memura bayram ikramiyesi mevzusunda uzlaşma sağlanırsa emekliler yılda iki kez ikramiye alacaklar. 12 milyon emekli vatandaşın dört gözle beklediği emekliye ikramiyenin miktarı konusunda da iki ihtimal üzerinde duruluyor:



Memur-Sen, toplu sözleşme masasında dini bayram ikramiyesi tutarının 'en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında' olmasını istemişti. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin 62 liraya denk geliyor. Bu tutar üzerinde anlaşma sağlanabilecek.



Bir diğer seçenek ise memurlara ve emeklilere aldıkları maaşları kadar ikramiye verilmesi. Anlaşma bu yönde sonuçlanırsa, memura ve emekliye maaşı neyse o tutarda ikramiye ödenecek.









BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?



Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde karara bağlanamayan memur ve memur emeklisine bayram ikramiyesi konusunun bu ay KPDK toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. İlk KPDK toplantısı toplu sözleşme görüşmelerinin ardından Kasım ayında gerçekleştirilmişti. Bu ay ikinci olarak toplanacak olan KPDK'nın bayram ikramiyesi konusunda bir karara varması bekleniyor. Ramazan Bayramında emekliye ikramiye verilmesi beklenirken henüz resmi bir rakam açıklanmadı.



KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?



Toplu sözleşme görüşmelerinde bayram ikramiyesi konusunu gündeme getirerek taleplerinden bahseden Memur-Sen cephesi, daha evvel emekliye promosyon ödemesine de ön ayak olmuştu. Bütün emeklilerin faydalandığı promosyon ödemeleri sonrasında yeni gündem bayram ikramiyesi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de hayata geçirilmesi beklenen emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramlarında birer defa olmak üzere yılda iki defa ödenecek.



RAMAZAN AYI VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ramazan Bayramı, arefe günü ile 14 Haziran Perşembe günü başlayacak;



- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)



Ramazan ayının ilk günü ise 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Ramazan ayının habercisi Berat Kandili ise 30 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek.









İşte bu formüller:



İNTİBAK: 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için Anayasa Mahkemesi, Meclis'i adres gösterdi. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. Meclis'ten yeni intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşları yeniden hesaplanacak, farklılıklar giderilecek. Önceki intibaktaki gibi 355 liraya varan zamlar söz konusu olabilecek.



TOPLU SÖZLEŞME: Sosyal güvenlik kurumlarının tümü Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştirildi. Ancak hem emeklilik hesaplamaları hem zam yöntemleri farklı uygulanıyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık enflasyon kadar zam alırken, memur emeklilerinin maaş artışları memurlar gibi toplu sözleşmede belirleniyor. Tüm emeklilerin zamının toplu sözleşmeyle belirlenmesi gündemde.



ASGARİ ÜCRET AYARI: Halen en düşük maaş Bağ-Kur tarım emeklilerinde 988,91, esnaf emeklilerinde bin 100, SSK emeklilerinde ise 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. En düşük maaşın asgari ücrete eşitlenmesi üzerinde duruluyor. Bu formül hayata geçerse, en düşük emekli maaşı bin 603 lira olacak. Maaşı bu tutarın altında olan emekliler zam alacak. Maaşlarda 667,52 liraya varan artış yaşanacak.



EK ÖDEME ARTIŞI: Tüm emekliler her ay maaşlarının yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor. Hem Türkiye Emekliler Derneği hem de emekliler vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemede oranın düşük kaldığını, oranın en az yüzde 8-9'a yükseltilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu talepler hayata geçerse, tüm emeklilerin ek ödemelerinde önemli artış yaşanacak. Örneğin; maaşı bin 500 lira olan emekli 60 lira ek ödeme alırken; oran yüzde 9'a çıkarılırsa verilen tutar 135 liraya yükselecek.



İKRAMİYE: Memur konfederasyonları, toplu sözleşmede memurlara ve memur emeklilerine Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödenmesini toplu sözleşme masasına taşıdı. Bu konuda karar merakla bekleniyor. İkramiyenin hayata geçirilmesi halinde promosyonda olduğu için SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de kapsayacak şekilde genişletileceği düşünülüyor.

72 bin kişi özel emekli



Gerekli şartları yerine getiren 72 bin kişi bireysel emeklilik sisteminden emekli oldu. Özel emekliler ortalama 81 bin lira birikim aldı. Sistem 2020’de 250 bin, 2025’te ise bir milyon 600 bin kişiyi emekli edecek.



On yıl katkı payı ödeme ve 56 yaş şartını yerine getiren 72 bin kişi, Bireysel Emeklilik Sisteminden (BES) emekli oldu. Özel emekliler, ortalama 81 bin lira emeklilik birikimi aldılar. 2003 yılında başlayan ve kişilere ikinci emeklilik imkânı sunan BES, 2013 yılından itibaren ilk emeklilerini vermeye başladı.









BES’ten emekli olmanın iki şartı bulunuyor; birincisi en az 10 yıl sisteme düzenli katkı payı ödemek, ikincisi ise 56 yaşı doldurmuş olmak. Son 5 yılda bu şartları yerine getiren 72 bin kişi de hem kendi birikimlerini hem de devletin ödediği yüzde 25 katkıyı alarak, sistemden emekli oldu. Emeklilerin yüzde 53’ü erkek, yüzde 47’si de kadın katılımcılardan oluştu. BES katılımcılarının 15 bin 400’ü 56 yaşında emekli olmayı tercih ederken, 10 bin 200’ü 57, 7 bin 630’u 58, 9 bine yakını da 65 yaşında emekli olmayı tercih etti.



EMEKLİLİK BİRİKİMİ



Emeklilik birikimlerine gelince, kişilerin yatırdıkları aylık katkı payı tutarına, seçtikleri emeklilik fonunun getirisine göre elde edilen birikim tutarı da değişiyor. Ancak ortalama bir rakam vermek gerekirse, 10 yıl boyunca ayda 225 lira sisteme katkı payı ödeyen BES katılımcısı, 10 yılın sonunda toplam 27 bin liralık birikime ulaştı ve emekli olurken de 40 bin liralık emeklilik birikimi aldı. BES’ten emekli olanların ortalama elde ettikleri birikim tutarı ise 81 bin lirayı buldu. Tabii sisteme daha düşük aylık katkı yapı ödeyen ve ödediği katkı paylarını artırmayan katılımcılar ise emekli olduklarında 23 bin liralık emeklilik ödemesi aldı.



50 BİN LİRA ÖDEYEN 90 BİN LİRA ALDI



Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, bugüne kadar 10 bin katılımcıyı emekli ettiklerini belirterek, emekli olanların ortalamada 50 bin TL ödeyip 90 bin TL birikime ulaştıklarını söyledi. Göçer, bu rakamın yük olmadığını ifade ederek, “Sebebi de, şu anda emekli olan bir kişi BES’e 2003’te başladığı için en fazla 15 yıl boyunca sistemde kalmış olması. Emekli olan katılımcılarımızın çoğunluğu da 10 yıl tasarruf yaptıktan sonra, emeklilik hakkına kavuştular. Bu sebeple, emeklilik hakkı kazanan katılımcılarımızın yüzde 45’i emekli olmayıp, sisteme devam ediyorlar” dedi. Göçer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Katılımcılar emeklilik hakkını kazansalar dahi ödeme yapıp, yine devlet katkısı alma hakkına sahip. Devlet katkıları bu katılımcılar için yüzde 100 hak edilmiş oluyor, ayrıldığında da tamamını çekme imkanı oluşuyor. Tek seçenek bu da değil. İkinci seçenek toplu para almak; üçüncü seçenek de birikimlerini kendi tercih edecekleri şekil, süre ve tutarda maaşa dönüştürmeyi tercih edebilirler. Genç yaşta sisteme girenler ise emekliliğe hak kazandıklarında daha yüksek birikime ulaşıyorlar. Örneğin, 20 yaşında sisteme giren ve ayda 200 TL biriktiren bir katılımcı, yüzde 3 reel getiriyle 56 yaşında sistemden emekli olurken birikimi 150 bin TL’yi geçiyor. Devlet katkısını da ilave ettiğimizde birikimi 200 bin liraya yaklaşıyor.”









EMEKLİ OLUP BES’TE KALAN DA VAR



Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan, şirket olarak bugüne kadar 18 bin kişiyi emekli ettiklerini söyledi. Erkan, BES’te bulunulan süre boyunca ödenen katkı payı, katkı payı ödenen süre, katkı payının ödeme düzenliliği, fon değişikliği sebebiyle getirilerin farklılaşması gibi etkenlere göre emekli olunduğunda alınan birikimlerin de birbirinden farklı tutarlara ulaştığını belirterek, şunları söyledi: “Katılımcılarımızın yüzde 70’i birikimlerini toplu para olarak alıp sistemden ayrılmayı tercih ederken, yüzde 30’u devlet katkısı avantajından daha uzun süre faydalanabilmek amacıyla bireysel emeklilik hesaplarında birikim yapmaya devam etmekte ya da plan değişikliği yoluyla birikimlerini emeklilik gelir planına aktararak düzenli gelir elde etmektedir. Katılımcılarımız sisteme giriş aşamasında emeklilik hakkı kazandıklarında ne kadar maaş alabileceklerini öğrenmek istiyor. Biz de internet sitemiz ve mobil şubemizdeki hesaplama araçları ile emeklilik döneminde elde edecekleri tahmini birikime yer veriyoruz. Emeklilik döneminde planlı geri ödeme seçeneğini tercih eden katılımcılarımıza dilerlerse maaş almak istedikleri süreyi, dilerlerse de miktarı belirleyebildikleri iki farklı seçenek sunuyoruz.”