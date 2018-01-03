Memur ve emekliler 1,69 oranında zam alacak
TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranı da belli oldu. Buna göre memur ve emekliler 1,69 oranında zam alacak. Yılın ilk yarısı için toplu sözleşme gereği alınacak yüzde 4'lük zamla birlikte Ocak ayı itibariyle toplam zam yüzde 5.66 olacak.
- DHA
Buna göre, yıllık enflasyonun yüzde 11.92'ye yükselmesi üzerine, 2.4 milyon kamu çalışanı ve 1.7 milyon kamu emeklisi Ocak'ta yüzde 1.69 enflasyon farkı alacak; SSK ve Bağkur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 5.69 olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 0.69 arttı ve 2017 yılı enflasyonu, bir önceki yılın yüzde 8.53'lük enflasyonuna göre 3.39 puan artışla yüzde 11.92 düzeyine yükseldi.
Enflasyon hedeflemesine geçtiği 2006 yılından itibaren "yüzde 5.0 enflasyon" hedefleyen Merkez Bankası 2017 yılına ilişkin enflasyon öngörüsünü, dördüncü Enflasyon Raporu'nda yüzde 8.7'den, yüzde 9.8'e yükseltmiş, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da raporun sunumunda, "Aralık ayında enflasyonda düşüş sürecinin başlamasını bekliyoruz" demişti.
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