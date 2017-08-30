Memur ve memur emeklisi Ocak'ta yüzde 4 zam ve oluşursa enflasyon farkı alacak

Emeklilerin ve memurların maaşı Ocak'ta değişecek. Memurlar ve memur emeklileri, Ocak'ta yüzde 4 zam alacak. Ayrıca enflasyon farkı ihtimali de var. 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım yüzde 4'lük Ocak zammına eklenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını ise enflasyon belirleyecek. 2017'nin ikinci yarısında enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da o kadar olacak. Memurlar ve memur emeklileri fark alıp almayacağını, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise zammının ne kadar olacağını öğrenmek için enflasyon verilerini takibe alacak. Toplu sözleşmede belirlenen Ocak ayına ilişkin yüzde 4'lük zam ile memur emeklilerinin maaşında 74 lira ile 459 lira arasında artış yaşanacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 871 lira. Bu maaş, yüzde 4 zamla Ocak'ta bin 945 liraya yükselecek. En düşük memur maaşı ise Ocak'ta 108 lira artışla 2 bin 829 liraya ulaşacak.

2 FARKLI TAHMİN VAR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı konusunda, Merkez Bankası'nın tahminleri ve beklenti anketleri ipuçları veriyor. Merkez Bankası, 2017 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.7'ye yükseltti. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 2.65 olacak. Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği son beklenti anketinden de cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 9.46 olarak çıktı. Bu tahmine göre ise Ocak zammı yüzde 3.37 olacak. Eğer Ocak artışı yüzde 2.65 olursa en düşük maaş 885 liradan 908 liraya, en yüksek maaş da 4 bin 240 liradan 4 bin 352 liraya yükselecek. Ocak artışı yüzde 3.37 çıkarsa, en düşük maaş 885 liradan 914 liraya, en yüksek maaş ise 4 bin 240 liradan 4 bin 382 liraya ulaşacak. Gerçekleşecek enflasyon verilerine göre zam oranı artabilecek. (Kaynak: Takvim)